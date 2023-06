Ao fim de um ano, Luís Montenegro mantém-se na encruzilhada

Eleito presidente do PSD fez no domingo um ano, Luís Montenegro continua a não assumir uma estratégia política clara e a não descolar como líder da oposição. Para lá de não afirmar de forma explícita que não fará acordos parlamentares ou de governação com o Chega e apenas se limite a garantir que não se aliará a partidos ou políticos xenófobos, Luís Montenegro continua a adiar a apresentação de conteúdos do seu projecto para o país.

