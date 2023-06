Costa responde a Marcelo: ter um bom SNS também é fazer chegar os bons resultados ao bolso dos portugueses

Primeiro-ministro e líder do PS defendeu as medidas que implementou no último ano e colocou a reforma do SNS e o acesso à água como os próximos desafios estruturais.

Três horas depois de o Presidente da República ter voltado a insistir que “as pessoas esperam muito que os grandes números da economia cheguem aos seus bolsos”, veio a resposta de António Costa mesmo no remate da sua intervenção na abertura da reunião da comissão nacional do PS, em Matosinhos.

“Foi a boa gestão das finanças públicas” que permitiu, no último ano, concretizar as ajudas na energia, os apoios às famílias mais carenciadas, honrar o compromisso com reformados, apoiar agricultores, ter o IVA zero e “está a permitir dar o passo em frente no novo modelo de contratação de professores e na reforma do SNS". "Porque ter um bom SNS é também uma forma de fazer chegar os bons resultados aos bolsos dos portugueses”, defendeu o secretário-geral do PS e primeiro-ministro perante os dirigentes socialistas.

Numa intervenção onde percorreu as principais medidas do Governo para fazer face à crise provocada pela guerra e inflação, António Costa prestou contas dos principais desafios a que se propôs na anterior reunião do órgão socialista e deixou já o novo caderno de encargos para os próximos meses: tratar da gestão do acesso à água e apostar na reforma do SNS.

No primeiro caso é preciso adoptar os planos de eficiência do uso da água em várias regiões críticas do país, como o Algarve, Alentejo, Beira Interior e Trás-os-Montes, construir as dessalinizadoras do Algarve e do Alentejo e mais algumas barragens.

No segundo, é necessário fazer a "evolução para o regime de dedicação plena" nos cuidados de saúde primários e nos cuidados hospitalares, "alargar a todas as unidades de saúde familiar o modelo de gestão tipo B, associando a valorização de carreiras e vencimentos aos ganhos de saúde e aumento dos cuidados de saúde prestados na respectiva unidade", e "avançar na criação dos centros de responsabilidade integrada" nas urgências.

Antes, salientara que estão já em marcha outras medidas estratégicas com que o Governo se comprometera: a Agenda para o Trabalho Digno (em vigor desde 1 de Maio); o programa Mais Habitação (o apoio às rendas e os juros bonificados estão em vigor; o Parlamento está a tratar dos licenciamentos e benefícios para a disponibilização de imóveis); a progressão de professores assim como os novos modelos de vinculação e de fixação às escolas. "Tem sido um ano bastante intenso", realçou.