Para estes futebolistas japoneses, os 80 anos são os novos 50

O amor pelo relvado é real para Mutsuhiko Nomura, 83 anos – os cabelos brancos não o deixam mentir –, e uma carreira de sete décadas no desporto. Longe de pensar na reforma, continua a jogar com uma equipa de seniores, que participa na recém-estreada liga para pessoas com mais de 80 anos, a Soccer for Life (Futebol para a Vida, em português).

O primeiro jogo dos Red Stars aconteceu em Abril. Os joelhos já não são o que eram, os jogadores já não aguentam os sprints de antes e houve até um atleta que pediu para ser substituído aos dez minutos de jogo, refere a Reuters. Contudo, ninguém pensa em desistir. O jogador mais velho Shingo Shiozawa, 93 anos, diz que fazer desporto o motivou a ter hábitos mais saudáveis, incluindo deixar de fumar. “Se não fosse o futebol, já teria morrido”, afirma.

O envelhecimento da população é um dos grandes desafios para o Japão, com as pessoas de 65 ou mais anos a representar já quase um terço da população total do país (126 milhões). Também a esperança média de vida é cada vez maior: cifra-se agora nos 85 anos.

“Quando era miúdo, os homens de 50 e 60 eram considerados ‘avozinhos’”, diz Nomura. “Agora ainda cá andamos aos 80. É chocante.”

“Acho que a formação da divisão 0-80 é um reflexo do que estamos a ver na sociedade japonesa”, disse o director-geral da liga SFL, Yutaka Ito, à Reuters. Já há 20 anos que a divisão dos 60 anos existia. Em 2012 nasceu a dos 70; uns anos depois a dos 75. Por isso, criar a dos 80 anos era só uma questão de tempo.