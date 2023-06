Este sábado, a Feira do Livro de Lisboa vai homenagear o livreiro e divulgador cultural José Pinho com uma salva de palmas durante um minuto (acontece às cinco da tarde). "Era impossível encontrá-lo sem que nos contasse mais um projecto, projectos sempre muito ambiciosos mas, no fim de contas, realizáveis", escreveu o Presidente da República na evocação a José Pinho disponível no site da Presidência da República. Aqui ficam algumas reacções à sua morte e também o obituário, assinado pelo jornalista Luís Miguel Queirós. Também Rita Pimenta lembrou o amigo nesta crónica "Ler devagar".

A jornalista Ana Sá Lopes foi entrevistar o sociólogo João Pedro George a propósito do livro O Império às Costas (ed. Objectiva). Podem ler a entrevista aqui. Um excerto: "

Nas livrarias está já o mais recente livro de George: Viajar na Maionese (edições 70), que reúne crónicas "sobre os mais desvairados assuntos, a maioria completamente inúteis", nas palavras do autor, e que foram publicadas na revista Sábado. Na verdade, não serão bem as mesmas porque João Pedro George mexeu nelas. "Viajar na Maionese situa-se na linha de ineficácia dos livros anteriores, como Puta Que os Pariu! ou Couves & Alforrecas", lê-se na badana.

E quem ler a crónica "O bidé na literatura portuguesa" sentir-se-á obviamente a viajar no tempo até esses livros. Aqui fica um excerto: "Simultaneamente útil e profundo, o bidé não cessa de surpreender. O livro que melhor revela as imprevistas serventias do bidé ( e, ao mesmo tempo, a sua capacidade de transformar radicalmente a nossa relação com a realidade) é Viagem com Branco no Bolso, romance de Manuel da Silva Ramos onde se lê este conselho digno de ser seguido: ‘se vires bidé usa-o pra outro fim criares jacaré ou guardares à noite dentadura postiça.’ (…) Sem que ninguém tenha ainda dado por isso, o bidé vem assumindo um protagonismo cada vez maior na obra de António Lobo Antunes. (…)". Este livro traz também um prefácio de Miguel Esteves Cardoso.

Nas livrarias ou a chegar nesta semana

FICÇÃO

Nós contra os Outros

Autoria: Fredrik Backman

Tradução: Elsa T. S. Vieira

Editora: Porto Editora

472 págs., 18,85€

Nas livrarias a 1 de Junho

Mais um livro do sueco Fredrik Backman, autor de Um Homem Chamado Ove, Gente Ansiosa e Beartown. Está de regresso à "Cidade do Urso", que assim descreve: "Alguma vez viram uma cidade cair por terra? Aconteceu à nossa. Dir-se-á que, este verão, a violência chegou a Björnstad, mas será mentira; a violência já aqui estava. Porque, às vezes, é tão fácil odiarmo-nos uns aos outros que parece incompreensível que façamos outra coisa. Somos uma pequena comunidade na floresta; as pessoas dizem que não há estradas até aqui, apenas estradas que passam por cá. A economia engasga-se de cada vez que respira fundo; a fábrica faz cortes de pessoal todos os anos (…)."

FICÇÃO

O Polaco

Autoria: J.M. Coetzee

Tradução: J. Teixeira de Aguilar

Editora: Dom Quixote

160 págs., 15,90€

Nas livrarias a 30 de Maio

"1. A mulher é a primeira a causar-lhe problemas para pouco depois se lhe seguir o homem. 2. No início ele tem uma ideia perfeitamente nítida de quem é a mulher. (…) Sexy? Não, não é sexy, nem de modo algum sedutora. Pode ter sido sexy em nova — como não havia de o ser, com um corpo daqueles? — mas agora, na casa dos quarenta, assume um certo ar de distanciamento." J.M. Coetzee, o escritor sul-africano que foi Prémio Nobel da Literatura em 2003, conta neste livro a história de Witold, um pianista polaco, e Beatriz, uma patrona das artes espanhola. "Diferenças de gostos, diferenças culturais, diferenças de idades: é sobre estas tensões que se desenvolve esta variação moderna e irónica da lendária história de amor de Dante e Beatriz", resume a editora.

FICÇÃO

As Mães

Autoria: Brit Bennett

Tradução: Eugénia Antunes

Editora: Alfaguara Portugal

232 págs., 19,95€

Nas livrarias a 29 de Maio

"Na sala das ecografias, um técnico perguntou a Nadia se queria olhar para o monitor. Era opcional, referiu ele, mas para algumas mulheres ajudava a superar a perda." Depois de cá ter saído o seu segundo romance, A Outra Metade, chega a Portugal o romance de estreia de Brit Bennett, finalista dos prémios Médicis e PEN/Robert W. Bingham. "Conta uma história comovente e perspicaz sobre amor e ambição", diz a editora. Nadia Turner, uma adolescente em luto após o suicídio da mãe, envolve-se com Luke, filho do pastor da comunidade. "Os anos passam. Já adultos, Nadia, Luke e Aubrey, a melhor amiga, ainda vivem no rescaldo da escolha que fizeram naquele Verão à beira-mar, enredados num estranho triângulo amoroso e perseguidos pela dúvida: como seria agora, se tivessem, então, feito uma escolha diferente?"



Ao longo da vida, Mário Dionísio, um dos intelectuais mais marcantes do século XX português, foi alimentando um diário. O 4.º volume de Passageiro Clandestino vai de 1974 a 1980 e o crítico e historiador António Araújo escreveu sobre ele no P2. Podem ler aqui: Os dias de Dionísio: "Mil pequeninas coisas".

Encontro de Leituras a 13 de Junho

Por fim, a a escritora Matilde Campilho é a convidada do clube de leitura do PÚBLICO e da Folha de S. Paulo no dia 13 de Junho. Em discussão estará Flecha (Tinta-dachina). Quem quiser receber informações pode inscrever-se através do email encontrodeleituras@publico.pt

Até para a semana.