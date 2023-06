No Príncipe, entre praias paradisíacas e carris enferrujados

"Nos finais do século XIX, os roceiros de São Tomé e Príncipe construíram linhas de caminho-de-ferro para escoar o cacau para os embarcadouros mais próximos. Pouco resta desse passado industrial, mas procurá-lo é um desafio aliciante, sobretudo porque – no caso do Príncipe – essa busca é feita por entre uma ilha paradisíaca com praias magníficas, um povo maravilhoso e alguns locais de surpreendente requinte e luxo."

É desta forma irresistível que o Carlos Cipriano nos convida a seguirmos viagem com ele, à procura dos vestígios do património ferroviário do pequeno arquipélago africano. No Príncipe, onde o Carlos mais se deteve, houve mais de 150 quilómetros de linhas férreas nas roças, que eram usadas para o transporte do cacau, mas também de trabalhadores para as plantações e para os passeios dos administradores, fazendeiros e funcionários coloniais.

Um artigo de viagens pode ter muitos ângulos, mas este é dedicado sobretudo aos siderodromófilos (amigos dos caminhos-de-ferro). Mas também se fala de praias paradisíacas, paisagens deslumbrantes, alojamentos e restaurantes. Vamos?

