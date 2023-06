Na ilha do Príncipe, seguindo praias paradisíacas e os carris de um país sem comboios

Pouca gente sabe que, nos anos 20 do século passado, uma ilha que não excede os 50 quilómetros de comprimento por 30 de largo chegou a possuir mais de 600 quilómetros de linhas de caminho-de-ferro (uma quarta parte da actual rede ferroviária portuguesa). Falamos de São Tomé. No Príncipe, onde agora estamos, ilha com um comprimento máximo de 18 quilómetros e largura média de 12, houve mais de 150 quilómetros de linhas férreas nas roças. Eram usadas para o transporte do cacau, mas também de trabalhadores para as plantações e para os passeios dos administradores, fazendeiros e funcionários coloniais.

