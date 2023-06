Governo rejeita haver pressão da banca para piorar condições dos Certificados de Aforro

O secretário de Estado das Finanças defende que a banca melhore as condições oferecidas nos depósitos a prazo, convergindo com as práticas a nível europeu.

Não houve qualquer tipo de pressão, por parte do sistema bancário, para que o Governo suspendesse a série de Certificados de Aforro em vigor até agora e lançasse uma nova, com condições menos vantajosas para os aforradores, de forma a estancar a fuga de depósitos que tem sido sentida. A garantia é dada pelo secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, que defende ainda que a banca deve "convergir" para uma taxa de remuneração dos depósitos de cerca de 2%.

"Não houve qualquer pressão. Existe zero de cedência. Aliás, as medidas que temos tomado desde Novembro do ano passado relativamente ao crédito, estimulando a concorrência, reflectem bem isso", disse o governante, em declarações à imprensa, este sábado.

Esta, acrescenta João Nunes Mendes, "é uma medida correcta e que se impunha", tendo em conta o aumento acentuado da procura por este tipo de produto e o custo que o mesmo representa para os cofres públicos.

"O Estado português tem de se preparar para o acréscimo das taxas de juro. É o Orçamento do Estado que contribui para remunerar os Certificados de Aforro e o Orçamento do Estado abrange todos os contribuintes, não apenas que aplicam as poupanças nestes produtos, portanto, tem de haver equilíbrio", afirmou.