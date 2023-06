Sérgio Conceição: “Salvação da época? Isso não existe”

Técnico do FC Porto vai estar na sua sexta final da Taça de Portugal, um jogo “especial” e oportunidade para conquistar o terceiro título da época.

A diferença entre o "muito bom" e o "excelente", diz Sérgio Conceição, foi o FC Porto não ter chegado ao título de campeão nacional. Porque conquistou tudo o que havia para ganhar, Supertaça e Taça da Liga, e pode fechar a temporada com a Taça de Portugal. Se ganhar a final deste domingo, será a salvação da época? O técnico do FC Porto responde.

"Isso não existe. Podemos acabar com três títulos de quatro, e é isso que importa. Tivemos uma boa semana de trabalha, desde o jogo com o Anadia até ao de amanhã, o esforço é sempre o mesmo, e estamos preparados para ganhar o jogo", respondeu Conceição, que irá disputar a sua sexta final da Taça, a quinta como treinador.

A primeira final em que participou foi como jogador, numa final entre FC Porto e Sp. Braga que os portistas venceram por 3-1. Artur Jorge também estava nesse jogo com central e capitão dos minhotos, mas Sérgio Conceição não guarda grandes memórias, nem dessa final nem do seu adversário de amanhã

Por duas vezes lhe perguntaram sobre a final e as respostas foram pouco elaboradas. "Vivo o dia-a-dia de forma intensa e há muita coisa que se apaga. Foi um dia de alergia, e lembro-me de olhar para a bancada e comemorar com os adeptos. Foram muitas conquistas como jogador e como treinador. Foi um dos títulos que conquistei com prazer e orgulho", foi a primeira resposta que deu sobre essa final.

Depois, perguntaram-lhe sobre Artur Jorge dos tempos em que era central do Sp. Braga. "Lembro-me de um bom central e um bom profissional. A Taça é um jogo que eu gosto muito, é a sexta final que disputo mas continuo a sentir o nervoso miudinho num estadio tão emblemático como o Jamor", acrescentou

E haverá algum favoritismo teórico do FC Porto? "No campo teórico, jogos mais acessíveis não o foram e em jogos mais difíceis demos uma excelente resposta. É um jogo onde a estratégia será importante, mas, também, a questão emocional, a ambição que temos de ganhar mais um titulo, é isso que eu passo para a equipa", reforçou.

E responsabilidade de ganhar? "Estive a ouvir a conferência do meu colega e não me parece que estejam diminuídos. A distância entre o FC Porto e o Sp. Braga é menor. [Artur Jorge] é um treinador que fez a melhor época de sempre. Nós fizemos um campeonato muito bom, não excelente."