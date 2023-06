Cravos para Chico Buarque, antes da despedida

Uma semana após o arranque, no portuense Pavilhão Rosa Mota, da sua mini-digressão portuguesa, Chico Buarque foi presenteado em Lisboa, no segundo dos seus três concertos no Campo Pequeno, com cravos vermelhos vindos da plateia. Tanto mar​, a icónica homenagem do cantor brasileiro ao 25 de Abril ("Foi bonita a festa, pá/ Fiquei contente/ Ainda guardo renitente/Um velho cravo para mim"), voltou a marcar o clímax da actuação, dividida com Mônica Salmaso, e acompanhada por Luiz Claudio Ramos (arranjos, guitarra e violão), Bia Paes Leme (teclados e voz), Chico Batera (percussão), João Rebouças (piano), Jorge Hélder (baixo), Jurim Moreira (bateria) e Marcelo Bernardes (sopros).

Chico Buarque, que finalmente recebeu o Prémio Camões de 2019 no passado mês de Abril, dá este sábado o seu quinto e último concerto da digressão Que Tal Um Samba?. A actuação começa às 21h30 e prevê-se mais uma casa cheia.