Fred Again.., com concerto no Primavera Sound, e Brian Eno juntos em disco

Apresentaram Brian Eno ao vizinho Fred Again.. quando este tinha 16 anos. De boas famílias, o pequeno Fred tinha no pioneiro do ambient um mentor musical. Trabalharia com Eno nos dois discos feitos pelo ex-Roxy Music com Karl Hyde. Depois, fez música para e com muita gente: escreveu para Ed Sheeran e BTS, colaborou com Headie One, por exemplo. Mais recentemente, congeminou com Four Tet e Skrillex petardos de pista. Actua no dia 8 de Junho, no Primavera Sound, no Porto.

