Ximo Duarte: “Já foi tratada uma segunda criança com células CAR-T no IPO de Lisboa”

Há quase 20 anos que Ximo Duarte está em Portugal. O espanhol é especialista em oncologia pediátrica e a sua carreia é pontuada pelo interesse em leucemia linfoblástica aguda, um cancro no sangue muito frequente em crianças. Esta quinta-feira conheceu-se o primeiro caso de aplicação em Portugal de uma imunoterapia inovadora, com células CAR-T, em crianças – à frente do tratamento esteve o médico do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, Ximo Duarte.

