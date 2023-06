Criatividade e inteligência artificial: aliadas ou inimigas?

A criatividade humana está ou não ameaçada pela inteligência artificial? Este é um dos temas discutidos no primeiro episódio do novo videocast do PÚBLICO, Perguntar Futuro. Uma conversa moderada por Diana Duarte que neste episódio conta com Paulo Dimas, líder de Inovação na Unbabel, que aplica inteligência artificial à tradução, e Edson Athayde, publicitário, escritor, CEO e creative director da FCB Lisboa.

Perguntar Futuro é um videocast apoiado pela SONAE (empresa proprietária do PÚBLICO) com oito episódios previstos, sobre temas determinantes do mundo e de Portugal, como a educação ou as cidades do futuro.