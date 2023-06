ENSICO traz ao Porto uma conferência sobre computação no ensino

A ENSICO vai apresentar um programa para incorporar a computação no ensino obrigatório. A conferência realiza-se este sábado, 3 de junho, no Porto.

O Porto recebe, este sábado, a conferência The New Trivium. A apresentação do programa de computação desenvolvido pela ENSICO realiza-se no Super-Bock Arena (Pavilhão Rosa Mota) entre as 9h00 às 13h00.

Colaboradora do Público na Escola, a ENSICO é uma associação sem fins lucrativos que está a desenvolver um programa de computação. O intuito é inseri-lo no ensino escolar obrigatório.

O objectivo da conferência é falar “do passado, do presente e do futuro” do programa, numa partilha “com toda a comunidade que tem vindo a acompanhar o nosso trabalho”, explica Luís Neves, presidente executivo da ENSICO. O evento vai ser um “balanço do que já foi feito”, além da apresentação "do que ainda está por vir".

A associação tem trabalhado com mais de 2500 alunos pelo país, desde 2020. O projecto está presente, essencialmente, no grande Porto, em escolas de Matosinhos, Gondomar e Porto. Mais recentemente chegou a Cascais, protagonista de um dos grandes anúncios desta conferência, ao tornar-se a primeira autarquia do país a introduzir o programa em todas as escolas do município, como refere Miguel Pinto Luz, vice-presidente da autarquia, no vídeo que produziu para o evento, uma vez que o mesmo não poderá estar presente por razões de saúde.

A organização vai divulgar também o início da formação de professores para o próximo ano lectivo. Além de apresentar a “vertente de internacionalização”, com o “reconhecimento do nosso programa” e do que está ser feito com parceiros de outros países.

O evento procura colocar a computação a “um nível de importância de duas disciplinas nucleares”, a matemática e o português. A ambição de a tornar uma aprendizagem essencial explica o nome do evento: The New Trivium. “É conhecimento fundamental a ser adquirido por todos os alunos, sem excepção, para permitir que compreendam o mundo onde vivem e irão viver”, explica Luís Neves.

Actualmente, o ensino computacional está inserido em escolas do ensino básico, ou seja, do 1.º ano escolar ao 9.º, com aulas normais de 50 minutos a decorrerem uma vez por semana. Nos primeiros dois anos escolares, decorrem aulas unplug, “feitas sem recorrer a um computador”. Os alunos aprendem o básico e colocam-no em prática com actividades feitas a lápis e papel. A partir do terceiro ano começam as aulas semiplug em que o professor começa a usar o computador para “mostrar alguns pequenos programas a correr” com linguagem e expressões já aprendidas. Entre o terceiro e o quarto ano começam a ser introduzidos exercícios com computadores, feitos individualmente ou em grupo.

Para o presidente da ENSICO, para o programa ser incorporado no ensino falta “o que vamos fazer a nível de formação dos professores” e a vontade política para ser implementado de forma séria.

Programação do The New Trivium

A conferência divide-se em vários momentos, com painéis de discussão moderados e abertos à audiência, que envolvem não só os parceiros do projecto, como a comunidade que abrange.

A recepção do evento é às 9h00, e a abertura vai ser feita por Inês Guimarães. Considerada uma figura central para o projecto, a youtuber e jovem matemática vai ser “a moderadora e dinamizadora do evento”.

Às 10h00 ocorre um “momento mais académico e pedagógico”, com a explicação da conferência e do que está planeado. Quinze minutos depois começam os debates. O primeiro é protagonizado por pais e alunos que expõem a sua perspectiva e testemunho.

Segue-se um momento dedicado aos promotores e patrocinadores do projecto, contando com a presença de Luísa Ribeiro, da INCode, uma iniciativa governamental que trabalha a literacia digital, e João Gunther Amaral, da SONAE. O foco passa depois para os directores das escolas e colégios com quem a organização tem trabalhado.

A ENSICO vai de seguida protagonizar um “momento muito importante e relevante” com a equipa de professores. Chamados de Master Teachers, são jovens das áreas da matemática e da computação da informática, que têm trabalhado com os alunos e docentes das escolas.

Às 12h30 é feita a apresentação dos objectivos em termos de internacionalização, seguido pelas apresentações de Pedro Cunha, director actual da DGE, e de Mário Campo Largo, secretário de estado da Digitalização e Modernização Administrativa. O encerramento vai ser feito por Marcelo Rebelo de Sousa.