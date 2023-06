SIS: “António Costa tem a faca e o queijo na mão”

Fala-se imenso de que Pedro Passos Coelho pode voltar para liderar o PSD... Passos Coelho não negou quando disse que tinha um futuro político à sua frente.

É verdade que tem um futuro político à sua frente, é novo, com muita experiência, muito inteligente e lê a situação política... Mas daí a dizer que ele vem derrubar Luís Montenegro para ser ele o presidente do PSD e ir às eleições em 2026... Eu não sei de onde é que as pessoas tiram essas ideias. Eu sou amigo dele [foi seu assessor no gabinete de primeiro-ministro] e não me lembro de alguma vez ele me ter dito que ia regressar à política. Há pessoas que dizem que já tem uma máquina montada. Peço imensa desculpa, mas isso é tudo mentira. Agora que é um homem novo, que está rijo de cabeça e de corpo, que gosta de política e se preocupa muito com o seu país, isso é verdade.

