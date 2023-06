Levar a sério a pequena infância

Ao contrário de muitos países europeus, que garantem a cobertura universal do pré-escolar, por cá temos quase todas as crianças de 4 anos cobertas, mas ainda há muitas de fora na faixa dos 3 anos.

Ontem foi Dia da Criança – um ótimo pretexto para falar delas. No nosso (com o Bruno P. Carvalho e o Miguel Fonseca, em parceria com a Fundação La Caixa) Balanço Social de 2022, analisamos os microdados do Inquérito às Condições de Vida e do Rendimento, para fazermos um retrato da situação das crianças.