O que interessa

1. A economia portuguesa teve um excedente externo de 513 milhões de euros, o maior registo para um 1.º mês do ano (Janeiro de 2023) desde o início da série do Banco de Portugal, em 1996!

2. As exportações de bens e serviços em 2022 bateram um recorde, ultrapassando, pela 1.ª vez, os 100 mil milhões de euros, totalizando 100.507 milhões de euros, um crescimento de 37,6% face a 2021.

3. A agência de notação financeira Moody's manteve o rating de Portugal em Baa2, mas subiu a perspectiva de estável para positiva (Maio de 2023).

4. Portugal já se financia mais barato do que dez economias da zona euro: o spread da dívida portuguesa é já hoje inferior ao de dez economias do euro, incluindo a Espanha, e vai ficar mesmo abaixo do da Bélgica e França em Setembro próximo, segundo as projecções do World Government Bonds.

5. Portugal atinge em 2022 um novo recorde de investimento empresarial (32 mil milhões de euros) e subiu para a 6.ª posição do ranking dos países europeus com mais projectos de investimento directo estrangeiro (IDE).

6. Portugal, com uma taxa de 1,6% no 1.º trimestre de 2023, registou o maior crescimento da União Europeia, relativamente ao trimestre anterior, e, se comparado com o mesmo trimestre do ano passado, a economia portuguesa cresceu 2,5%, a 3.ª maior taxa da UE.

7. O desemprego voltou a descer, atingindo o valor mais baixo de sempre no mês de Abril/2023, tendo o desemprego registado, o desemprego jovem e o desemprego de longa duração descido em cadeia e em termos homólogos.

8. A inflação caiu para 4% em Maio/2023, “taxa inferior em 1,7 pontos percentuais à observada no mês anterior" (INE).

Mas claro, segundo os media, o que interessa à vida dos portugueses é a CPI da TAP, o Galamba, o Frederico Pinheiro e as “diatribes” do inquilino de Belém sobre a demissão do Governo de António Costa / dissolução da AR!

Carlos Antunes, Parede

Inquérito ao MP

O Presidente da República e alguns grupos partidários da Assembleia da República andam à procura de algo que indicie mau funcionamento das instituições do Estado. Ora bem, nada mais fácil, olhem para o Ministério Público e investiguem como vem facilitando (a que preço?) a cedência de informações ainda em segredo de justiça sobre cidadãos que nem sequer foram ouvidos pela Polícia Judiciária e, porventura, nem sabem que sobre eles correm processos de investigação.

Pelas notícias que têm vindo a lume, não só o Ministério Público cai no rol dos serviços do Estado ineficazes, ineficientes e burocráticos, como ainda, quando passados cinco, sete ou mais anos sobre uma investigação relativamente à qual não consegue identificar arguidos e, não raro, nem sequer ouvir nenhum dos indiciados, resolve, não se sabe a troco de quê nem quem são os beneficiados, "ceder" as informações pertinentes à comunicação social.

No momento em que na Assembleia da República se fala de comissões de inquérito por tudo e por nada, que tal uma pertinente incidindo sobre a actuação do Ministério Público e sobre os seus magistrados e funcionários?

Elder Fernandes, Lisboa

O que aprendi com o célebre caso Galamba

Se um colaborador protagonizar um episódio rocambolesco em S. Bento, o sr. primeiro-ministro deverá demitir-se. Se tal suceder em Belém, o sr. Presidente da República deverá demitir-se. Nunca mais um ministro deverá afastar um colaborador em quem já não confia. Nunca mais um membro de um gabinete ministerial deverá tentar impedir que alguém não autorizado leve um equipamento pertencente ao Estado. Nunca mais a palavra "roubo" deverá ser incluída nos dicionários, pois o seu significado não está ao alcance dos não especialistas. Nunca mais os colaboradores de um gabinete deverão ser vistos como pessoas individuais, pois constituem uma massa indistinta. Nunca mais alguém de um gabinete deverá tomar uma decisão rápida face a uma urgência imediata: no mínimo, uma semana de análise e maturação. Nunca mais o SIS deverá dar um passo sem estar escudado no correspondente parecer jurídico prévio.

Pedro M. L. Santos, Lisboa

PÚBLICO Errou

A fotografia que ilustrava o último texto de José Pacheco Pereira, "As novas velhas censuras", publicado no passado sábado, saiu sem os créditos devidos. O seu autor é Paulo Cintra e a imagem, de 1996, documenta a peça Um Auto de Gil Vicente, de Almeida Garrett, uma co-produção do Teatro da Cornucópia com o Teatro Nacional de São João, com encenação de Luís Miguel Cintra e cenário e figurinos de Cristina Reis. Ao fotógrafo Paulo Cintra, as nossas desculpas pela omissão.