Compra de eléctricos cresce mais de 150%. VW ultrapassa BMW no segundo lugar

O grupo Tesla continua rei e senhor no mercado de carros eléctricos em Portugal. A marca norte-americana matriculou mais 867 exemplares em Maio, aumentando assim o resultado para 3246 unidades desde Janeiro. É um aumento de 448%, em termos homólogos, face a 2022, que dá à empresa fundada por Elon Musk uma quota nacional de 23,6%.

A Associação Automóvel de Portugal (ACAP) divulgou nesta sexta-feira dados mensais que mostram que, em Maio, a venda de ligeiros de passageiros eléctricos registou um crescimento de 157,1% face a Maio de 2022. Atrás da Tesla, a grande distância, está agora a Volkswagen (VW), que superou a BMW no segundo lugar. É pequena a diferença entre estas duas marcas germânicas, de apenas 40 unidades (1111 contra 1071, respectivamente).

Mas é um desempenho com significado, sobretudo para a VW, que em 2022 tinha sido apenas 14.ª no mercado de eléctricos em Portugal – ao passo que a BMW já tinha terminado esse ano em terceiro lugar (atrás de Tesla e da Peugeot).

O emblema de Wolfsburgo salta, portanto, para o pódio português, com uma quota de 8%, praticamente duplicando em cinco meses de 2023 o número de unidades eléctricas vendidas em todo o ano de 2022 (1111 contra 558).

Desde Janeiro, foram matriculados em Portugal 37.360 veículos eléctricos (BEV), híbridos plug-in (PHEV) e híbridos eléctricos (HEV). Um ano antes, essa soma era de 22.030. São mais de 15 mil unidades, em cinco meses, o que reflecte bem a mudança de preferências que está em curso entre consumidores.

Também significa que os novos BEV, PHEV e HEV matriculados este ano representam 36,8% dos 101.510 veículos que foram registados este ano em Portugal até agora. Enquanto o mercado global acelerou 40,4%, os chamados electrificados crescem 70,4%, ou seja, quase duplica o ritmo de crescimento, quando se considera a evolução do mercado de ligeiros de mercadorias electrificados e o dos pesados electrificados (ambos com pouquíssima expressão, valendo 2% e 0,3%, respectivamente).

As compras de BEV registaram em Maio o segundo melhor mês do ano, aproximando-se do valor mais alto de 3549 unidades registado em Março. A Tesla lidera as tabelas mensais desde Fevereiro, depois de a Dacia ter liderado a tabela de BEV em Janeiro.