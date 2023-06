O espanhol Pablo Villar é o novo treinador do Vizela, tendo assinado um contrato válido por uma temporada com os minhotos, anunciou esta sexta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Depois de ter trabalhado em Espanha, na Ucrânia, na China, na Eslováquia e na Lituânia, ao serviço do Riteriai, em 2022 e no início de 2023, o técnico de 36 anos, substituto de Tulipa, vai cumprir a primeira época em Portugal, mostrando-se "ansioso" pelo início da competição.

"Estou muito orgulhoso, feliz e ansioso por começar. Sei que esta é uma cidade lutadora e quero que esse espírito esteja presente na nossa equipa", referiu, em declarações ao sítio oficial dos minhotos.

Natural de Avilés, o treinador orientou, em Espanha, entre 2013 e 2017, o Luarca, o Tineo e o Urraca, equipas da comunidade autónoma das Astúrias. Foi adjunto no Karpaty Lviv, em 2018, e no Qingdao Hainiu, entre 2019 e 2020, antes de ser treinador principal dos eslovacos do Pohronie, em 2021/22, e do Riteriai, clube pelo qual alcançou um quinto lugar na I Liga lituana em 2022.

Pablo Villar rende Tulipa, técnico cuja saída foi oficializada na terça-feira, depois de contabilizar sete triunfos, cinco empates e 11 derrotas em 23 jogos oficiais entre Dezembro e Maio e de conduzir o Vizela ao 11.º lugar da edição 2022/23 da I Liga.