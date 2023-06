Nuggets entram a ganhar nas finais da NBA

Jokic foi a grande figura do primeiro embate entre os Denver Nuggets e os Miami Heat pelo título de campeão.

Os Denver Nuggets adiantaram-se na final dos play-offs da Liga Norte-americana de basquetebol profissional (NBA), ao vencerem em casa os Miami Heat por 104-93, no jogo inaugural de um confronto à melhor de sete.

A formação da casa, que ao intervalo já liderava por 59-42, cumpre e primeira presença numa final, enquanto os Heat estão a disputar a sétima, depois das vitórias em 2006, 2012 e 2013 e dos desaires em 2011, 2014 e 2020.

A final da edição 2022/23 da NBA prossegue no domingo, de novo na casa dos Nuggets. Depois, muda-se para a Florida, com o jogo 3 na quarta-feira e o 4 em 09 de junho. Se necessário, Denver recebe o quinto (dia 12) e o sétimo (18) e Miami o sexto (15).

Num jogo de sentido único do primeiro ao último minuto, Nikola Jokic voltou a ser a grande figura dos Nuggets, com mais um triplo-duplo (27 pontos, 10 ressaltos e 14 assistências). Numa noite pouco conseguida de Jimmy Butler (apenas 13 pontos), Bam Adebayo foi o melhor elemento dos Heat, com 26 pontos e 13 ressaltos.