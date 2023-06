Fim-de-semana na TV: do reencontro com os Lopes às Criaturas das Profundezas

CINEMA

Horizonte Profundo - Desastre no Golfo

Cinemundo, sábado, 17h

Em Abril de 2010, uma plataforma petrolífera ao largo da costa do Louisiana (EUA) explodiu. Onze pessoas morreram e uma gigantesca maré negra espalhou-se pelo golfo do México. Neste filme de Peter Berg, nomeado para dois Óscares, Mark Wahlberg é Mike Williams, um engenheiro que ali trabalha há anos e que está prestes a viver o mais trágico dos dias.

The Accountant - Acerto de Contas

AXN Movies, sábado, 21h10

Diagnosticado com autismo na infância, Christian Wolff sempre se sentiu inclinado para a matemática. O seu cérebro brilhante levou-o a trabalhar (e a destacar-se) em contabilidade. Paralelamente ao emprego oficial, colabora com perigosas organizações criminosas, aproveitando lapsos e omissões da lei para manipular dados “criativamente”. Mas há uma investigação em curso que pode revelar uma fraude de milhões.

Ben Affleck, J.K. Simmons, John Lithgow e Anna Kendrick dão vida a este thriller realizado por Gavin O’Connor, segundo um argumento de Bill Dubuque.

O Último dos Moicanos

AXN Movies, domingo, 14h

Michael Mann realiza esta adaptação do romance de James Fenimore Cooper, em que Daniel Day-Lewis é Hawkeye, um colono americano criado por moicanos. Oscarizado pelo som, o filme capta a crueza da época e adiciona-lhe o romance entre Hawkeye e a filha de um oficial britânico (Madeleine Stowe).

Campeões

Fox Movies, domingo, 21h15

Inspirada numa história verídica, a comédia dramática de Javier Fesser foi o maior sucesso de língua espanhola nas salas de cinema de Espanha em 2018.

Marco Montes é o treinador assistente de uma equipa de basquetebol que é despedido depois de discutir com o treinador principal. Depois, é sentenciado a serviço comunitário por, alcoolizado, bater com o seu carro num da polícia. A sentença é trabalhar com uma equipa de jogadores portadores de deficiência, pessoas que ele a início despreza mas que acabam por lhe ensinar mais a ele.

Get Smart - Olho Vivo

AXN White, domingo, 21h25

O agente Maxwell Smart, com a sua habilidosa falta de talento para a espionagem, tem como missão contrariar uma nova tentativa de dominação mundial perpetrada pelo sindicato do crime conhecido como KAOS. Steve Carrel veste-lhe o fato; Anne Hathaway sobe aos saltos altos da agente 99. Dwayne Johnson, Alan Arkin, Terence Stamp e Bill Murray também entram. A realização é de Peter Segal.

SÉRIES

Conta-me Como Foi

RTP1, sábado, 21h01

Estreia-se a oitava temporada da série nostálgica que segue o rumo de uma família portuguesa ao mesmo tempo que vai retratando o país da época – nos novos episódios, a segunda metade da década de 1980. O reencontro com os Lopes acontece em Abril de 1986, por altura do acidente nuclear de Tchernobil. Rita Blanco, Miguel Guilherme, Catarina Avelar, Rita Brütt, Fernando Pires, Luís Ganito e Beatriz Frazão voltam aos seus papéis no clã.

Sara

RTP2, domingo, 1h59

Reposição semanal da celebrada série de Marco Martins que nasceu de uma ideia original de Bruno Nogueira. Beatriz Batarda, actriz da vida real, encarna Sara, a actriz do enredo, que sofre um rombo na dignidade profissional quando deixa de conseguir chorar para as câmaras – apesar de, na vida pessoal, ter problemas que a poderiam levar às lágrimas. A partir daí, desenvolve-se toda uma sátira ao meio artístico português.

Nogueira, Nuno Lopes, José Raposo, Miguel Guilherme, Albano Jerónimo, Rita Blanco, Tónan Quito e Cristóvão Campos também fazem parte do elenco.

DOCUMENTÁRIOS

Anabazys

TVCine Edition, sábado, 00h30

Paloma Rocha, filha de Glauber Rocha e da também realizadora e actriz Helena Ignez, juntou-se a Joel Pizzini e, a partir de 60 horas de filmagens, construiu este documentário de 2007 sobre os bastidores da produção de A Idade da Terra (1980), o derradeiro filme do realizador brasileiro Glauber Rocha (também emitido neste sábado, pelas 22h).

Criaturas das Profundezas

Odisseia, sábado, 22h31

Estreia-se uma série documental que mergulha no “abismo alienígena” dos oceanos para revelar “as singulares adaptações, as curiosas relações e os excêntricos rituais de acasalamento” de vários e bizarros seres marinhos. As origens preenchem o primeiro episódio. Para a semana há Aliados e adversários e, na seguinte, A próxima geração.

Criaturas das Profundezas AMC Networks Criaturas das Profundezas AMC Networks Criaturas das Profundezas AMC Networks Criaturas das Profundezas AMC Networks Criaturas das Profundezas AMC Networks Criaturas das Profundezas AMC Networks Criaturas das Profundezas AMC Networks Criaturas das Profundezas AMC Networks Criaturas das Profundezas AMC Networks Fotogaleria Criaturas das Profundezas AMC Networks

WeWork: A Criação e Destruição de Um Unicórnio de 47 Mil Milhões de Dólares

TVCine Edition, domingo, 14h50

Escrito e realizado por Jed Rothstein (nomeado para um Óscar por Killing in the Name), explica o desastre empresarial e mediático da start-up WeWork. Pioneira no modelo de espaços de co-work flexíveis, chegou a estar avaliada em 47 mil milhões de dólares. Mas a cultura interna, o estilo faustoso e o culto da personalidade do fundador, Adam Neumann, aliados a esquemas de burla e corrupção, fizeram-na cair numa espiral de perdas que a arrasaria num ápice.

DESPORTO

Futebol: Braga x Porto

RTP1, domingo, 17h07

Em directo do Estádio Nacional, é transmitida a final da Taça de Portugal, entre o Sporting de Braga e o Futebol Clube do Porto. Os “dragões” vão ao Jamor com a ambição de conquistar o 19.º troféu, enquanto o Braga espera alcançar a quarta vitória na competição. O jogo é arbitrado por João Pinheiro.

MÚSICA

Canções de Uma Noite de Verão

RTP1, sábado, 23h01

Emissão do concerto que abriu as Festas de Lisboa, a 1 de Junho, na Praça do Comércio, num Bem bom com Maria Albertina, um passeio nas Dunas e até a promessa de um beijo salgado, entre outras canções rearranjadas para a ocasião. Ana Bacalhau, António Zambujo, Aurea, Conan Osíris e Marta Ren cantam-nas com a Orquestra Pop Portuguesa.

Cabrita Convida The Legendary Tigerman, Samuel Úria e Selma Uamusse

RTP2, domingo, 23h02

Nascido em 2020 para dar palco às notas nacionais, o Figueira Jazz Fest abriu a terceira edição com o saxofonista João Cabrita a convidar The Legendary Tigerman, Samuel Úria e Selma Uamusse para o seu concerto. Realizou-se no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz, em Setembro do ano passado.

DANÇA

Os Seis Concertos Brandeburgueses

RTP2, sábado, 22h02

A coreógrafa Anne Teresa de Keersmaeker reincide na harmonização da dança e da música e regressa ao repertório de Bach com a sua companhia e com a maestrina e violinista Amandine Beyer. Esta gravação foi feita no Palácio Garnier (Paris), em 2019, depois de o espectáculo ter passado por Portugal, em Outubro de 2018.

TEATRO

Monólogos da Vacina

SIC, sábado, 21h45

Idealizada por João Baião e estreada em Março de 2022, é uma comédia musical que parodia certos absurdos do período pandémico. Baião contracena com Cristina Oliveira, Mané Ribeiro, Susana Cacela, Telmo Miranda e oito bailarinos.

INFANTIL

Rock Dog: Há Festa no Parque

Cinemundo, sábado, 9h45

Bodi, o cão que decidiu ser estrela de rock’n’roll no filme animado de 2016, regressou em 2021 nesta sequela. É o momento de ele e a sua banda deixarem a pacata montanha tibetana onde vivem para irem em digressão com Lil’ Foxy, uma celebérrima cantora pop. Mas a fama não se revela exactamente o que esperavam.

O Gigante de Ferro (VP)

Nos Studios, domingo, 8h35

Baseado num romance de Ted Hughes, dirigido por Brad Bird, estreado em 1999 e premiado com um BAFTA, O Gigante de Ferro não tardou a tornar-se um filme de animação de culto. Passado nos anos da Guerra Fria, conta uma história de amizade entre um miúdo solitário e um enorme robô alienígena que o Governo norte-americano está determinado a destruir.