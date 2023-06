Feira do Livro de Lisboa homenageia livreiro José Pinho neste sábado

O livreiro José Pinho, fundador da Ler Devagar, que morreu na terça-feira, aos 69 anos, vai ser homenageado neste sábado na Feira do Livro de Lisboa, com uma salva de palmas durante um minuto, anunciou a organização.

Trata-se de "uma simples, mas merecida homenagem a José Pinho", sublinha, em comunicado, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), de que o fundador da Ler Devagar e do festival literário de Óbidos foi vice-presidente entre 2005 e 2008.

"Pelas 17h, a Feira do Livro de Lisboa vai parar e convidar todos os participantes, autores e visitantes a saudar José Pinho com uma salva de palmas durante 1 minuto", afirma, acrescentando que "é desta singela maneira que a Feira do Livro homenageia "o Zé" - como era conhecido por todos".

Recordando os tempos em que José Pinho fez parte da APEL, a associação destaca que o editor e livreiro pautou sempre a sua acção "pelas ideias utópicas que transformava em realidade", como fez, aliás, "em todo o seu percurso".

"Despretensioso sobre o que é o livro e a literatura, era movido pela ânsia de tornar o acesso do livro algo democrático, banal e rotineiro, para todos e para todas. Olhava o mundo e congeminava como o poderia encher de livros", refere Pedro Sobral, presidente da APEL.

Ainda segundo o responsável, "mais do que um desejo, continuar este legado é, por isso, uma obrigação".

"É nosso dever levar o país a um lugar pelo que o José Pinho tanto lutou e pelo qual tanto fez. Sempre com um sorriso rasgado e uma gargalhada sonora", recordou Pedro Sobral.