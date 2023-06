Conta-me como Foi está de volta (outra vez), entrando na segunda metade dos anos 1980

É uma série cujo retrato de um dos períodos mais marcantes na história do nosso país — a era da repressão ditatorial pré-25 de Abril — juntou gerações em torno do ecrã pequeno, desde as que viveram aqueles anos na pele a uma muito mais jovem, para a qual aquela ficção foi um importante instrumento de estudo para perceber o espinhoso caminho que Portugal teve de trilhar rumo à democracia. Este sábado às 21h, depois do Telejornal, regressa aos ecrãs da RTP1 (outra vez). É de Conta-me como Foi que falamos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt