Arquivista de Dylan descobre gravação perdida de Coltrane. Já há um tema para degustar

Mais de 60 anos depois, uma espécie de elo perdido na carreira do músico, bem como da sua parceria criativa com Eric Dolphy, vai ser editada em Julho. Registo gravado ao vivo andou décadas perdido.

Em Julho, “the house that Trane built” [a casa que (Col)Trane construiu], a editora Impulse!, vai tornar pública pela primeira vez uma gravação de uma actuação ao vivo de John Coltrane e Eric Dolphy registada em 1961. Os músicos estavam a testar o sistema de som de um novo clube nocturno, o Village Gate, e fizeram a sua magia. O registo estava “perdido” na Biblioteca Pública de Nova Iorque e vai agora ser editado sob o título Evenings at the Village Gate: John Coltrane with Eric Dolphy, que os especialistas dizem ser uma espécie de elo perdido na história de Coltrane — e do jazz. Já há um tema disponível online para as primeiras Impressions.