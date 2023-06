Professores doentes: provedora queria mudanças já este ano, ministério recusa

Ao contrário do que foi recomendado pela provedora de Justiça, a apresentação de pedidos para a mobilidade por doença (MPD) dos professores iniciou-se, nesta quinta-feira, com as mesmas regras que, no ano passado, afastaram quase metade dos docentes com condições clínicas para serem abrangidos por este procedimento.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt