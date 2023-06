Pinto Moreira terá informado Montenegro do seu regresso ao Parlamento

Joaquim Pinto Moreira informou o líder do PSD, Luís Montenegro, da sua vontade de retomar o respectivo mandato de deputado ao Parlamento antes de ter sido noticiada tal decisão no passado dia 26 de Maio, revelaram cinco fontes sociais-democratas ao PÚBLICO. Pinto Moreira desmentiu ao PÚBLICO esta informação, enquanto o PSD remete para a declaração feita por Montenegro na segunda-feira, quando o líder social-democrata defendeu que o regresso ao Parlamento devia ter sido articulado com a direcção do partido e anunciou que seria retirada a confiança política ao deputado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt