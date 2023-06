Marcelo reitera que serviços de informações “são do Estado e não de um Governo”

Presidente da Republica refere que a actuação do SIS não foi falada com Costa por se encontrarem “à distância”.

O Presidente da República reiterou, esta manhã, que “os serviços de informações são do Estado e não de um Governo”. “É uma questão de princípio”, disse aos jornalistas, depois de questionado sobre se está esclarecido sobre a actuação dos Serviços de Informação de Segurança (SIS) na recuperação do computador do ex-adjunto do ministro João Galamba.

À saída da sessão de abertura do congresso da União das Misericórdias, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou assim o que já tinha dito na comunicação ao país no dia 4 de Maio, quando abriu uma divergência com o primeiro-ministro sobre a permanência do ministro das Infra-estruturas no Governo.

“O que tenho dito, tenho dito de uma forma muito cuidadosa. Felizmente já perceberam que a pessoa que falou comigo foi o senhor primeiro-ministro, logo no dia 29 e depois ao longo do tempo. Já perceberam que a matéria dos serviços de informações não foi falada nos contactos primeiros porque eram à distância”, afirmou, depois de ontem já ter esclarecido numa nota enviada à Lusa que o único contacto oficial que teve sobre a matéria foi com o primeiro-ministro embora não o tivesse nomeado.

Na mesma nota, o Presidente confirmava que teve informação sobre a actuação do SIS no dia 29 de Abril, três dias depois dos incidentes no ministério das Infra-estruturas, e no mesmo dia em que João Galamba confirmou a intervenção dos serviços em conferência de imprensa. A informação de que teve "o primeiro contacto" sobre a matéria no dia 29 de Abril já tinha sido dada pelo próprio Presidente na quinta-feira da semana passada.

“Também já perceberam que sobre a matéria de serviços de informações não vou falar em público. Ou melhor disse o essencial, no dia 4, que os serviços de informações são do Estado e não de um Governo, qualquer que ele seja. Isto é uma questão de princípio. Nenhum chefe de Estado fala em público sobre serviços de informações”, afirmou.

Já antes tinha sido questionado sobre se estava esclarecido sobre as respostas do primeiro-ministro ao PSD sobre o papel de membros do Governo na intervenção do SIS, mas disse não querer comentar. O primeiro-ministro afirma que a acção do SIS na recuperação de um computador levado do Ministério por Frederico Pinheiro não envolveu qualquer autorização sua nem resultou de sugestão do seu secretário de Estado Adjunto, Mendonça Mendes, referindo que a iniciativa de contactar os serviços de informações "partiu" da chefe de gabinete de João Galamba, Eugénia Correia.

No entanto, António Costa não esclarece se António Mendonça Mendes disse ao ministro das Infra-estruturas, João Galamba, que devia contactar o SIS, como o próprio afirmou na comissão parlamentar de inquérito à TAP .