Poder Público. Ainda faltam peças no puzzle do SIS

António Costa respondeu nesta quinta-feira a 15 perguntas do PSD sobre os polémicos acontecimentos na noite de 26 de Abril em que o SIS foi a casa de um ex-adjunto do ministro João Galamba recolher um computador com informação classificada. Demorou apenas 24 horas a fazê-lo na tentativa de rapidamente pôr um ponto final nas dúvidas. Neste episódio vamos perceber se conseguiu ou não.

O outro tema da semana foi o Bloco de Esquerda que esteve reunido em convenção e que elegeu Mariana Mortágua como a nova coordenadora, ao fim de onze anos de liderança de Catarina Martins.

Mas este episódio começa com António Costa e pelas respostas que enviou ao PSD e ao mesmo tempo à agência Lusa sobre o caso Galamba.

