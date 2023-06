Câmara dos Representantes dos EUA aprova suspensão do limite da dívida

Aprovação da proposta na câmara baixa do Congresso norte-americano é um passo crucial no processo. Documento tem ainda de ser aprovado no Senado nos próximos dias.

Uma coligação maioritária de congressistas do Partido Republicano e do Partido Democrata na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, na madrugada desta quinta-feira, a proposta de suspensão do limite do endividamento que foi negociada entre a Casa Branca e a liderança republicana nas últimas semanas. A proposta segue agora para o Senado, onde terá de ser aprovada até ao fim-de-semana, para que os EUA consigam evitar uma entrada em incumprimento com consequências imprevisíveis para a economia mundial.

Tal como se antecipava, a votação final reflectiu uma forte oposição da ala ultraconservadora do Partido Republicano e de uma parte significativa da ala progressista do Partido Democrata. Ambas as facções estão descontentes, por razões distintas, com o compromisso alcançado nas negociações entre o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o líder da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy.

Na prática, o acordo suspende até Janeiro de 2025 — até ao início do mandato do Presidente dos EUA que for eleito em Novembro de 2024 — o limite imposto por lei para a capacidade de endividamento do país, que está actualmente nos 31,4 biliões de dólares (29,4 biliões de euros).

Ao mesmo tempo, evita que o Congresso norte-americano seja novamente palco de uma confrontação entre republicanos e democratas, dentro de alguns meses, nas negociações para o Orçamento de 2024, que poderia escalar para uma ameaça de corte de financiamento das agências federais e dos salários de centenas de milhares de trabalhadores.

Antes da votação, na noite de quarta-feira, o líder da Câmara dos Representantes apelou ao voto dos congressistas do seu partido, caracterizando a proposta como "um pequeno passo na direcção certa" e, ao mesmo tempo, como "uma vitória importante".

"Finalmente vamos começar a reverter a curva dos gastos discricionários", afirmou McCarthy, referindo-se ao aumento galopante da dívida norte-americana, principalmente na última década. "E vamos conseguir fazer isso ao mesmo tempo que aumentamos as despesas com a nossa defesa nacional, que garantimos o pagamento dos apoios sociais aos nossos veteranos, e que preservamos a Segurança Social e o Medicare [o serviço nacional de saúde para maiores de 65 anos]."