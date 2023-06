Obras “urgentes” em ajuste directo no alto do Parque Eduardo VII previstas desde 2016

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) está a realizar obras de manutenção nos obeliscos monumentais situados no topo do Parque Eduardo VII e as mesmas deverão estar terminadas a tempo da montagem do palco que acolherá as missas papais a realizar no âmbito da Jornada Mundial da Juventude 2023, no início de Agosto.

