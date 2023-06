O pós-pandemia de algumas escolas

É sabido e já dito várias vezes que as escolas privadas nunca tiveram tanta procura como agora devido à pandemia e ao modo como o Plano de Ensino@Distância foi implementado e mais recentemente por causa das prolongadas greves dos professores no ensino público.

Se para algumas escolas privadas este boom é uma realidade, ou seja, atingiram o seu limite de capacidade, têm a lotação de alunos esgotada, outras há que nem por isso. Desde cedo percebi, nas minhas andanças pelas associações de ensino, que há uma grande diferença nas escolas privadas em que os directores são os proprietários e naquelas em que as funções são claras, distintas, mas que se reconhecem interdependentes.

Tenho o hábito de dizer que uma escola não é uma fábrica de lápis, todos azuis ou todos encarnados — que me perdoem as fábricas de lápis, das quais as escolas tanto precisam —, mas quero com isto dizer, que quando perdemos o sentido do nosso propósito enquanto organização e enquanto pessoas que construímos essa organização; quando nos afastamos desse propósito, e o foco passa a ser apenas o factor financeiro, as coisas só podem correr mal.

O propósito de uma escola tem algures que passar pelas pessoas e de preferência que essas pessoas sejam os alunos e as famílias. Que a sua vertente educativa se distinga das demais escolas e se termine com a ideia de concorrência entre escolas privadas, mas antes de entreajuda, partilha de conhecimento e de recursos.

Tal como todas as organizações para serem rentáveis, tem que se centrar naquilo que é o seu core business: ensinar, cuidar, fazer crescer, evoluir de forma personalizada o mais que se conseguir com qualidade e zelo. E dependendo dos seus valores e filosofia educativa, cuidar. Aí a escola será conhecida por aquilo que faz melhor do que todas as outras e aquelas famílias que procuram isso e poder financeiro, irão lá ter, certamente. Quando já não se sabe o que se faz, por que se faz e para quê, começa tudo a desandar.

Uma das perguntas que eu gosto de fazer aos directores das escolas que fui conhecendo é simplesmente esta: "E vocês lá, educam para quê?" E quase sempre vem a resposta: "Para que os nossos alunos sejam felizes!" E eu continuo: "Mas não querem todas as escolas que os seus alunos sejam felizes? O que vos distingue? O que fazem de diferente dos outros?" Aqui começa, inevitavelmente para quase todos, a gaguez.

São poucos os que se preocupam em envolver todos no propósito da escola para que não seja um conjunto de frases que está no website da instituição e das quais ninguém se lembra. O propósito será o grande Norte, em tempos desafiantes. Educamos para quê? Então temos de tomar as melhores decisões que cumpram esse propósito.

Um dia ouvi uma conversa no supermercado entre duas mães, que eram amigas, em que uma estava com um problema na escola da filha e dizia: "Eles ou mudam os valores do ideário ou mudam a escola." O que aquela mãe queria dizer é que uma coisa não coincide com a outra. Em tempos de crise estes pressupostos saltam mais à vista, mas em todos os tempos devem ser exaltados e trabalhados.

Escolas em que a pandemia fez estragos financeiros e ficaram sem grande diferenciação da escola pública, ou se calhar a diferença é negativa, o desespero leva os proprietários, entidades titulares ou directores, a tomarem decisões com base apenas na parte financeira.

Os colaboradores não são ouvidos, chamados e envolvidos; não é dada importância ao ambiente positivo e de construção conjunta — que é imprescindível que se respire para que exista motivação e entusiasmo para melhorar e fazer melhor —; funciona-se na lógica do ‘picar o ponto’, onde não há lugar para a gratidão, reconhecimento, sentido de pertença e gratuidade, para o cuidado recíproco, para a empatia, e assim está instalado o clima e cenário perfeito para o caos.

Sempre existirão pessoas perfiladas para serem protagonistas do poder instalado, mas muitos acabam por abandonar bons projectos outrora idealizados, sonhados e construídos. Hoje em dia o bem-estar individual é de extrema importância para o indivíduo que trabalha e que tem em conta a sua saúde e bem-estar emocional e mental.

As escolas não são fábricas de lápis, são oficinas de artífices de construção de algo muito precioso: o futuro de todos nós, personificado nos nossos alunos.