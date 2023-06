Dia da Criança: 12 ideias para fazer a festa às crias

Livros, espectáculos, mergulhos, passeios em terra e no mar, brincadeiras que vão do mercado ao palácio. Uma dúzia de ideias para celebrar “o melhor do mundo”, a 1 de Junho e mais além.

Brincar no quarteirão

Em Vila Nova de Gaia, o quarteirão cultural World of Wine (WOW) dedica quatro dias às crianças.

The Chocolate Story conta histórias “do cacau à tablete de chocolate”, o Planet Cork ensina tudo sobre a cortiça, o Pink Palace dá cenários “exuberantes” ao manifesto, The Bridge Collection põe o foco na arqueologia, o Porto Region Across the Ages centra-se na história da cidade Invicta e The Wine Experience convida para uma experiência imersiva com notas de geografia, ciclos da natureza e provas de sumo.

Para desfrutar entre 1 e 4 de Junho, das 10h às 19h, com entrada gratuita para crianças até aos 12 anos.

Dar asas às leituras

Para muitos, a ida à Feira do Livro de Lisboa faz parte do álbum de tradições familiares.

Anunciada como “a maior de sempre”, a 93.ª edição desfia-se entre os 340 pavilhões instalados no Parque Eduardo VII, com novidades, lançamentos, promoções, encontros com autores, sessões de leitura e centenas de actividades para toda a família.

Prolongada até 13 de Junho, pode ser visitada de segunda a quinta, das 12h30 às 22h (dia 7, até às 23h; dia 8, a partir das 11h); sexta e véspera de feriado, das 12h30 às 23h; sábado, das 11h às 23h; e domingo, das 11h às 22h. A entrada é livre. O cartaz detalhado pode ser consultado em feiradolivrodelisboa.pt.

Festejar em Serralves

É outra das tradições da época, atraindo ao Porto visitantes de várias latitudes (264 mil nas contas da última edição, realizada em 2019): a ida ao Serralves em Festa, que celebra a cultura contemporânea e a “reflexão sobre o meio ambiente e a paisagem”.

No alinhamento estão 50 horas de espectáculos gratuitos em regime non-stop, da música à dança, passando pelo teatro, cinema, circo, performances multidisciplinares e oficinas.

Ocupa os vários espaços da fundação, entre 2 e 4 de Junho. Mais informações aqui.

Calcorrear um Portugal dos Pequenitos

A 8 de Junho de 1940, era inaugurado um espaço histórico e pedagógico à medida das crianças, que foi encantando gerações sucessivas. Volvidos 83 anos, o Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, continua a fazer as delícias das famílias.

Por portas e travessas à escala dos petizes, é possível entrar em casas regionais, monumentos nacionais, edifícios do Portugal insular e pavilhões inspirados na presença portuguesa além-mar.

De 1 a 4 de Junho, à boleia da efeméride, há também Artes no Parque, um programa que inclui oficinas, workshops, recriações históricas, magia e animação de rua.

As portas estão abertas todos os dias, das 10h às 19h. A entrada custa 9,95€ (dos 3 aos 13 anos) e 14,95€ (adultos; 11,95€ para seniores).

Foto Portugal dos Pequenitos DR

Passear e ver golfinhos no Tejo

Lembrando que “Lisboa é a única capital europeia onde se podem observar golfinhos em meio selvagem”, o Oceanário de Lisboa volta a associar-se aos skippers da academia Terra Incógnita para uma nova ronda de passeios de avistamento dos cetáceos.

A decorrer até Setembro, e com orientação de um biólogo marinho, convida a ver golfinhos-comuns e também outras espécies do estuário, “como gansos-patolas, andorinhas-do-mar, corvos-marinhos e, por vezes, até tubarões”.

Com partida da Doca de Santo Amaro, às 9h30, a viagem custa 52€ para crianças dos seis (idade mínima) aos 12 anos e 65€ para adultos, mediante marcação.

Espreitar um Gabinete de Curiosidades

No Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, podem ser vistas figuras raras, exóticas e bizarras – do crocodilo à cobra de duas cabeças, passando por um dente de nerval, uma pedra rosácea ou um osso de dinossauro com “cerca 170 milhões de anos e mais de 100 quilos”.

Com mais de 4000 peças, sem etiquetas, legendas ou, até, percurso lógico, o Gabinete de Curiosidades apresenta-se como um “teatro do mundo” pensado para todos os públicos e com a missão de abrir portas a um “desafio emocional e sensorial para a compreensão e vivência de um museu de matriz clássica”, nota a folha de sala.

Está aberto todos os dias, das 9h às 13h e das 14h às 17h. A entrada custa entre 8€ e 17,50€.

Deslizar num parque aquático

Anunciado como o “primeiro parque temático coberto da Península Ibérica”, o Aquashow Indoor pôs Quarteira nos píncaros da diversão à moda do Verão.

Num complexo que traz no cardápio piscinas para todas as idades e feitios (ondas incluídas), escorregas, jactos de água, jacuzzi, circuitos, escalada e, até, uma Ilha da Aventura, a animação tanto passa por bóias, tornados e quedas livres, como por uma versão mais spa, com direito a fonte de gelo, banho turco e sauna.

À oferta aquática juntam-se as zonas a seco, com actividades desenhadas entre o Playground, o circuito de arborismo e a restauração.

As portas estão abertas todos os dias, das 10h30 às 19h. Os bilhetes custam entre 15€ e 39€.

Quem quiser desfrutar da versão à moda antiga, pode optar pelo parque exterior, que traz no mapa as diversões (e emoções) a céu aberto (das 10h às 17h30, com bilhetes entre 23€ e 32€, grátis até aos cinco anos).

Brincar num palácio

Passeios de barco e de charrete, mergulho, slide, demonstrações com cães e cavalos, actividades de camuflagem e observação com binóculos, percursos sensoriais e de bicicleta, leitura de contos, expressão plástica, animação musical, insufláveis e jogos tradicionais.

É nestas coordenadas que o Palácio Nacional de Belém, em Lisboa, celebra o Dia Mundial da Criança e do Brincar.

Promovida pelo Museu da Presidência da República em parceria com a Guarda Nacional Republicana e o Instituto de Apoio à Criança, a festa está marcada para o dia 3 de Junho, das 10h às 18h, e tem entrada livre.

Foto Dia da Criança no Palácio de Belém (edição 2019) Isabel Queirós/Museu da Presidência da República

Visitar o Bolhão

No Porto, o emblemático e renovado Mercado do Bolhão faz a festa às crianças a 3 de Junho, com uma série de actividades escaladas entre o Chef à Moda do Bolhão, que põe na banca um workshop de Júlia Leite para os mais novos e um showcooking de Paulo André para os adultos; o jogo Roda da Reciclagem; e a oficina Da Casa ao Mercado promovida pela Casa da Arquitectura.

O programa tem início às 11h e é de acesso gratuito.

Chapinhar na Praia das Rocas

Em Castanheira de Pêra (Leiria), com os olhos na serra da Lousã, o convite é para mergulhar na “maior piscina de ondas do país”.

A atracção reabre a 1 de Junho e, assegura a promotora Prazilândia, “é o lugar perfeito para quem procura aventura e diversão num ambiente familiar e com ondas artificiais a 80 quilómetros do mar”. Com 2100 metros quadrados, inclui no complexo balnear actividades como slide, escalada ou canoagem, a par de espreguiçadeiras, sombras, um parque de merendas, animação musical e momentos de cozinha ao vivo.

A funcionar até 17 de Setembro, entre as 10h e as 19h, tem preços que vão dos 8€ aos 12,50€, sendo a entrada gratuita para crianças até aos cinco anos.

Descansar num festival de bem-estar

Para “pôr as famílias a tratar do corpo e da mente”, Santo Tirso ergue o Rest Day - Mindful & Wellness Festival.

Com mais de 60 actividades alinhadas no Parque do Ribeiro do Matadouro para o primeiro fim-de-semana de Junho (dias 2 e 3), a terceira edição do evento dedicado à saúde e ao bem-estar traz ao peito a bandeira dos afectos em ano de reencontro, servida por meio de palestras, workshops, música, dança, meditação, ioga, terapias complementares (reiki, acupunctura, reflexologia, cromoterapia…), cosmética natural, artesanato e uma praça de alimentação saudável.

As portas abrem das 17h às 24h (sexta) e das 8h às 20h (sábado). O passe custa 39€ (grátis para menores de seis anos). Mais em restday.pt.

Fazer a festa com os animais

A celebrar 25 anos debaixo de água, o Oceanário de Lisboa aproveita a efeméride para oferecer entradas a visitantes dos três aos 12 anos, ao longo do mês de Junho. A campanha é reservada à compra de bilhetes online e limitada a visitas de segunda a sexta, das 17h às 20h (excepto feriados). https://www.oceanario.pt/

O Sea Life Porto inaugura a Aldeia dos Ovos. Tubarões, cobras, dinossauros e ornitorrincos são algumas das espécies representadas no novo terrário interactivo que dá a conhecer a origem dos animais e complementa a exposição do aquário nortenho.

No Jardim Zoológico de Lisboa, a festa das crianças prolonga-se até dia 4 de Junho. No programa estão tesouros por descobrir, pinturas faciais, algodão doce, dicas de segurança, jogos para testar a destreza e as habilidades aéreas e a Patrulha Pata em acção para sensibilizar para a importância da conservação das espécies e dos seus habitats.

O Dino Parque da Lourinhã põe a sua colecção de gigantes jurássicos no mapa de celebrações. Além das criaturas à escala real e do novo trilho da Idade do Gelo, há visitas guiadas e surpresas para a criançada nos dias 3 e 4 de Junho.