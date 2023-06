Hóquei em patins: FC Porto força “negra” nas meias-finais do play-off

“Dragões” venceram o Benfica por 4-2 e o segundo finalista do campeonato será encontrado no próximo domingo.

O vencedor das meias-finais do play-off da Liga portuguesa de hóquei em patins, entre FC Porto e Benfica, vai ser encontrado no quinto e derradeiro jogo. Nesta quinta-feira, os "dragões" voltaram a igualar a eliminatória, ao vencerem as "águias" por 4-2, no Dragão Arena.

O FC Porto estava obrigado a ganhar para poder manter-se na luta pelo acesso à final, na qual o Sporting já reservou lugar. E começou bem a partida, adiantando-se no marcador por Carlo di Benedetto, golo ao qual Pablo Álvarez respondeu com o empate.

Os anfitriões voltaram a colocar-se por cima, com um golo de Rafa, e antes do intervalo aproveitaram um livre directo para fazerem o 3-1, graças a uma stickada fortíssima de Gonçalo Alves.

Após o intervalo, nenhuma das equipas aproveitou a décima falta, mas pelo meio Gonçalo Pinto reduziu para o Benfica e Telmo Pinto, num excelente lance individual, assinou o 4-2.

O jogo de desempate está agendado para domingo, pelas 15h, no pavilhão da Luz.