Uma “clínica” num hotel para ajudar os músicos com as suas dores — físicas e mentais

Corrigir a postura que é assumida ao tocar, lidar com o medo do palco e demais fontes de ansiedade... A Clínica da Performance, um projecto do M.Ou.Co, no Porto, existe há cerca de um ano e meio.

Flora Vezzá e David William estão numa pequena sala de ensaios, neste momento adornada apenas com uma bateria, um sofá e pouco mais. Ela é fisioterapeuta, especializada em ergonomia. Ele é recepcionista do M.Ou.Co, hotel no Porto que é também um espaço cultural. É no M.Ou.Co que estamos. O músico que tinha uma consulta marcada com Flora cancelou à última hora, daí a profissional de saúde ter pedido a David para deixar o seu posto por alguns instantes. Ele, que também toca bateria, está agora a possibilitar que Flora faça ao PÚBLICO uma demonstração das sessões com músicos que costuma realizar.