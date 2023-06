Podcast Azul. Fogo bom ou fogo mau?

Neste episódio, conversamos com Lara Steil, da divisão de Gestão Integrada de Incêndios da agência da ONU para Alimentação e Agricultura (FAO). Siga o podcast do Azul nas aplicações habituais.

Nem todos os fogos são devastadores e cada vez mais se reconhece que, para prevenir os grandes incêndios florestais, é preciso trabalhar com as comunidades rurais para conhecer as formas tradicionais de gerir o território. Nestes tempos de alterações climáticas, em que os fogos são mais frequentes, mais intensos e começam a surgir em alturas inesperadas do ano, apostar só no combate aos incêndios já não é suficiente. As palavras-chave passaram a ser prevenção, adaptação e gestão holística.

Neste episódio do podcast Azul, ouvimos Lara Steil, da divisão de gestão integrada de incêndios da FAO, a Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas. Lara Steil tem trabalhado com prevenção de incêndios há quase duas décadas, em grande proximidade com comunidades indígenas no Brasil, com um foco muito importante na inclusão, e tem tentado trazer essa experiência com as comunidades locais para o trabalho na FAO.

Foto Brigada de incêndios do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) tenta controlar pontos de fogo na terra indígena de Tenharim Marmelos, no estado do Amazonas, em Setembro de 2019 Reuters/Bruno Kelly

