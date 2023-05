Amazon multada por violar privacidade de crianças com assistente de voz Alexa

A Amazon acordou esta quarta-feira com as autoridades dos Estados Unidos pagar uma multa de 23,4 milhões de euros por alegada violação das normas de privacidade de crianças com a sua popular assistente de voz Alexa. A gigante do comércio electrónico também se comprometeu a reformar as práticas de exclusão de gravações de menores e a implementar medidas de privacidade mais rígidas, anunciou a Federal Trade Commission (FTC) em comunicado.

A Amazon confirmou, por sua vez, que chegou a acordo com as autoridades dos EUA para resolver as reclamações da FTC sobre o tratamento de dados colhidos pela Alexa.

"Embora discordemos das alegações da FTC e neguemos a violação da lei, este acordo resolve o assunto e acreditamos que é importante colocá-lo no contexto correcto", afirmou a empresa em comunicado.

Na nota, destaca levar muito a sério as suas responsabilidades com os utilizadores da Alexa e famílias, e defendeu as medidas acordadas, garantindo que vai continuar a introduzir mais recursos de privacidade no futuro.

De acordo com a FTC, a Amazon violou os regulamentos da Children's Online Privacy Protection (COPPA) ao impedir que os pais exerçam o direito a eliminar os dados e ao guardar dados confidenciais de voz e geolocalização durante anos para seu benefício, criando o risco de acesso indevido aos dados.

"O histórico da Amazon de enganar os pais, manter as gravações das crianças indefinidamente e desobedecer aos pedidos de remoção dos pais violou a COPPA e sacrificou a privacidade para obter lucro", disse em comunicado o director do departamento de protecção ao consumidor da FTC, Samuel Levine.

Como parte do acordo, a Amazon vai ter de eliminar contas de crianças inactivas e certas informações de gravação e geolocalização, e não vai poder usar esses dados para algoritmos.

O acordo foi anunciado no mesmo dia em que a Ring, subsidiária da Amazon especializada na venda de campainhas com vídeo para residências, concordou pagar outra multa por violação das leis de privacidade no tratamento de dados de gravações.