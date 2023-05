Ministério da Educação quer serviços mínimos nas greves aos exames

Ministério de João Costa justifica a decisão com a protecção do “interesse dos alunos e famílias”.

O Ministério da Educação anunciou esta quarta-feira que irá pedir que sejam decretados serviços mínimos para as greves anunciadas pela plataforma de nove organizações sindicais aos exames e avaliações finais.

Em comunicado, o Ministério da Educação justifica a decisão apontando a necessidade de "garantir o interesse dos alunos e famílias — em particular na dimensão de previsibilidade que o ciclo avaliativo deve ter".

As nove organizações sindicais de professores, unidas numa plataforma informal, informaram também nesta quarta-feira que vão avançar com as greves aos exames nacionais e às avaliações finais, em mais uma de muitas formas de protesto para exigir a recuperação do tempo de serviço.

Segundo o anúncio das greves convocadas pelo Sindicato de Todos os Profissionais de Educação para os dias 5, 6, 7, 8 e 9 de Junho, não estava previsto o cumprimento de serviços mínimos. A excepção seriam os trabalhos de avaliações do 12.º ano, conforme decidido pelo Tribunal Arbitral.