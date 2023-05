Fraude de três milhões com fundos europeus desencadeia operação da PJ

Em causa estão projectos do Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira executados entre 2016 e 2018, relativos a sociedades sediadas tanto no continente como na região autónoma.

A Polícia Judiciária anunciou a realização de buscas relacionadas com uma fraude na obtenção de subsídio levada a cabo em projectos aprovados pelo Programa Operacional da Região Autónoma da Madeira.

“No âmbito desses projectos, foram submetidos a co-financiamento documentos de despesas no valor total de 5,9 milhões de euros, suscitando-se a suspeita da apropriação indevida de fundos, com impacto nos interesses financeiros da União Europeia, no montante global de incentivos, efectivamente pagos, de três milhões”, refere uma nota informativa desta polícia. Dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal, este inquérito está nas mãos da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Judiciária.

“As diligências incidem sobre um conjunto de 19 projectos aprovados no quadro do programa Empreender 2020, financiado pelo Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (Feder) e executados entre os anos de 2016 e 2018, relativos a sociedades sediadas no continente e na Região Autónoma da Madeira”, refere ainda o mesmo comunicado de imprensa, explicando que a operação policial baptizada como Frente e Verso visou a execução de 40 mandados de busca e apreensão, 20 das quais domiciliárias e outras tantas não domiciliárias (em gabinetes de contabilidade e sociedades comerciais). Tiveram lugar em Lisboa, Loulé, Funchal e Póvoa de Varzim.

Além de elementos da Judiciária e do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, participaram na operação membros do Núcleo de Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral da República.