TAP: IL obriga Mendonça Mendes a ir à AR explicar papel na intervenção do SIS

Afinal, o secretário de Estado adjunto António Mendonça Mendes terá mesmo que ir à Assembleia da República explicar o seu papel no caso da recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba pelo SIS - Serviço de Informações de Segurança na noite de 26 de Abril. Quem o obriga é a Iniciativa Liberal e a audição ficou pré-agendada para dia 6 de Junho, terça-feira, assim o presidente da Assembleia da República permita a sobreposição com o plenário.

Depois de os socialistas terem chumbado, na passada semana, os requerimentos da IL e do Bloco para o depoimento de António Costa por escrito e do Chega para ouvir Mendonça Mendes na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à gestão da TAP, os liberais apresentaram um pedido potestativo na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias que obriga este último governante a ir ao Parlamento.

Foi o ministro das Infra-estruturas, João Galamba, quem contou, na sua audição na CPI da TAP, que na noite de 26 de Abril telefonara a António Mendonça Mendes para lhe pedir conselho sobre o que fazer depois de António Costa não lhe ter atendido o telefone. Desde então, houve insistentes e sucessivos pedidos de explicação a António Costa (como durante o debate da passada semana) e a António Mendonça Mendes em diversas ocasiões, mas ambos permanecem em silêncio sobre o que terá, afinal, o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro dito a Galamba ou que tipo de intervenção teve (ou se teve) junto de dirigentes dos serviços secretos no âmbito deste caso.

Mendonça Mendes tem recusado comentar o seu envolvimento, frisando que “tudo aquilo que o Governo tinha a dizer de relevante nessa matéria já disse” e que “o que é importante é que cada um faça aquilo que tem para fazer.” Sem, no entanto, explicar o que isso significa.

Entretanto, foi aprovado por unanimidade o pedido da IL para ouvir novamente o Conselho de Fiscalização das secretas sobre o envolvimento do SIS na recuperação do computador por causa da versão contraditória. "Só com a audição do conselho de fiscalização é que poderemos retirar as conclusões necessárias para percebermos de uma vez por todas o que aconteceu naquele dia ou pelo menos esclarecer minimamente o que aconteceu", alegou Patrícia Gilvaz.

O socialista Pedro Delgado Alves concordou: "Se há questões a esclarecer pelo conselho de fiscalização elas podem ser esclarecidas."