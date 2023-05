PS congratula-se com economia e responde a Marcelo: “A vida dos portugueses vai melhorando”

Tem sido um lamento constante do Presidente da República: os indicadores económicos têm melhorado e o Governo vai-se congratulando com isso, mas para Marcelo Rebelo de Sousa é preciso que os frutos da recuperação da economia cheguem ao bolso e à vida quotidiana dos portugueses. Agora, o PS responde que "a vida dos portugueses vai melhorando" ao mesmo tempo que novos apoios e a melhoria dos rendimentos vão chegando "paulatinamente" ao bolso dos cidadãos.

"Mas vão ter que chegar de forma substantiva, ainda este ano, à vida dos portugueses, em especial quando discutirmos o Orçamento do Estado para 2024", afirmou nesta quarta-feira o líder parlamentar do PS.

Em declarações aos jornalistas, Eurico Brilhante Dias congratulou-se com a previsão divulgada pelo INE [Instituto Nacional de Estatística] de que a economia deverá crescer 2,5% este ano, "mais do que triplicando a primeira previsão" de Bruxelas. Além disso, a taxa de desemprego desce para 6,8% ("um número máximo de população activa em Portugal"), há um "comportamento assinalável das exportações como motor fundamental da economia", as taxas de juro "começaram a rebater" e a inflação, também devido à medida do IVA zero no cabaz de bens essenciais, "desceu para 4% este mês", elencou o líder parlamentar socialista.

O deputado socialista aproveitou para criticar o líder parlamentar do PSD, que pouco antes fizera uma conferência de imprensa sobre a comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, que apesar de ser economista, não teve uma única palavra sobre este comportamento positivo da economia.

"Apesar de Luís Montenegro ter dito que a medida do IVA zero não teria impacto, hoje confirma-se que teve e é parte da redução da inflação", salientou Brilhante Dias. "Apesar de dizerem que o país está estagnado, o país está a crescer; apesar de dizerem que o país está na cauda da Europa, é dos que mais crescem."

Eurico Brilhante Dias realçou também que "a vida dos portugueses vai melhorando: o apoio à habitação começou a chegar este mês e continuará nos meses seguintes; as pensões serão aumentadas de forma intercalar em Julho, os salários da função pública tiveram um aumento intercalar pago este mês com retroactivos a Janeiro". E insistiu: "A vida dos portugueses vai melhorando ao mesmo tempo que melhoram os indicadores da economia."

Questionado sobre as críticas do Presidente da República, o líder parlamentar do PS disse que esses comentários devem ser "registados de forma positiva e não negativa". "Os números estão a melhorar e [os efeitos] vão chegando paulatinamente, de forma concreta, à vida dos portugueses", argumentou Brilhante Dias, que fez também questão de lembrar que "com mais investimento teremos melhores salários" e com mais receitas fiscais derivadas do comportamento da economia haverá "mais condições para aumentar pensões e salários da função pública" e para retribuir com medidas como o IVA zero.