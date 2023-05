Parlamento volta a ouvir fiscais das secretas para avaliar a sua demissão

O conselho de fiscalização das secretas, que cedo concluiu que o SIS – Serviço de Informações de Segurança agiu dentro da legalidade no processo de recuperação do computador do ex-assessor de João Galamba, vai ser ouvido novamente no Parlamento. Só que desta vez a audição é para dar um passo inédito: para analisar a "violação manifesta dos deveres de independência e imparcialidade" do Conselho de Fiscalização do Serviço de Informações da República neste episódio e avaliar a sua demissão.

