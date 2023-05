Marcelo diz que só falou com “uma” entidade sobre actuação do SIS mas não revela quem

O Presidente da República assegurou que só teve contactos com “uma” só “entidade oficial” sobre a actuação dos Serviços de Informações de Segurança (SIS) na recuperação do computador do ex-adjunto do ministro das Infra-estruturas, mas escusou-se a revelar com quem tem falado, a nível institucional, desde que foi informado sobre os acontecimentos.

Em declarações aos jornalistas esta manhã, à margem da iniciativa Músicos em Belém, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que teve conhecimento da intervenção do SIS no dia 29, três dias depois dos incidentes no ministério tutelado por João Galamba, e reafirmou ter "anotado" que o primeiro-ministro disse publicamente que não tinha abordado consigo próprio a operação do SIS.

“Somando um mais um, percebe-se quem foi o alguém que contactou o Presidente no dia 29. É uma ilação fácil de estabelecer, uma vez que o primeiro-ministro teve a iniciativa de falar num contacto feito com o Presidente e que nesse contacto não falou do SIS”, afirmou. Marcelo referia-se à garantia deixada pelo primeiro-ministro, na passada quarta-feira, durante o debate sobre política geral na Assembleia da República. “Eu nunca informei o senhor Presidente da República sobre a intervenção do SIS”, afirmou António Costa em resposta ao líder do Chega, depois de, num primeiro momento, ter dito que tinha falado com Marcelo sobre a actuação das secretas neste caso.

Questionado sobre a entidade oficial a que se referia é Graça Mira Gomes, a secretária-geral do SIRP, Marcelo não confirma. “Ficou ainda mais claro quem foi que fez o contacto comigo e foi sempre a mesma entidade oficial que fez esse contacto, não é preciso ser muito sofisticado para perceber quem foi, com quem falei ao longo do tempo sobre esta matéria. Ficou claro porque o próprio disse, que não houve nesse contacto referências ao SIS”, respondeu.

As declarações do Presidente surgem na sequência de uma pergunta sobre o silêncio do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, sobre se deu alguma orientação para o ministro João Galamba contactar o SIS por causa de um portátil com informação classificada que foi retirado por Frederico Pinheiro das instalações do Ministério.

Marcelo escusou-se a comentar o silêncio de Mendonça Mendes e remeteu para as declarações que fez sobre o assunto na passada quinta-feira à margem da Feira do Livro, referindo ter pensado que, nesse dia, os jornalistas “tinham compreendido a ligação”.

Sobre a substância do caso, o Presidente referiu já ter incluído as suas conclusões na comunicação que fez ao país no dia 4 deste mês, dado que teve conhecimento da situação no dia 29 de Abril.

“A minha posição de substância sobre o assunto disse no dia 4. Disse o que pensava sobre a composição do Governo e o que pensava quanto às ilações que tirava disso. Não mudei de ideias até hoje. Não havia razões para mudar o meu pensamento. Está lá dito tudo”, afirmou numa referência ao seu discurso ao país em que defendeu a demissão do ministro João Galamba, contrariando directamente a decisão do primeiro-ministro.

Recorde-se que, nessa comunicação ao país, o Presidente afirmou que os serviços de informações "por definição, estão ao serviço do Estado e não de governos."

Marcelo rejeitou comentar a possibilidade de vir a ser constituída uma comissão de inquérito à actuação do SIS. Mas aproveitou para voltar a salientar o seu empenho no acompanhamento da situação global do país. "É muito importante no acompanhamento desta situação: a situação económica, social e a política. Pode haver situação económica muito boa, uma situação social pacífica e a política não o ser por razões estritamente políticas, de gestão política", afirmou sem responder sobre o que será a consequência em caso de falha na área política.

O Presidente foi também questionado sobre se as suspeitas que envolvem deputados e outras figuras do PSD, nas operações Tutti Frutti (que envolvem ainda dois ministros) e Vórtex, contribuem para enfraquecer a democracia. “Quando olho para as instituições, olho para todas. Tanto olho para as instituições de Governo, partidos que não estão no Governo, oposições. Todos nós desejamos que as instituições sejam prestigiadas e que não haja uma descolagem dos portugueses em relação às instituições democráticas. Isso pode ser provocado por problemas críticos em relação a qualquer dos hemisférios”, afirmou, escusando-se a comentar investigações judiciais em concreto.