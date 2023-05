Misericórdia, senhores!

Noticia o PÚBLICO de ontem que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) decidiu, através de uma empresa criada para o efeito, investir no negócio do jogo em várias partes do mundo, como Angola, Moçambique e o Peru. É uma ideia brilhante que, confesso, nunca me havia passado pela cabeça a SCML pudesse abraçar – sobretudo o negócio do Peru, que terá provavelmente retorno lá para o Natal...

O empreendedorismo revelado, o timing escolhido, o framing adoptado e o business bargaining antevisto são, realmente, de apreciar. Entretanto, a Mesa que preside à Santa Casa foi remodelada, enquanto o cash revenue ainda não operou o flow back into que é expected para se realizar o income previsto no budget.

Não obstante o brilhantismo da ideia, antes que esta alastre e, por exemplo, o Diário da República comece a trazer cupões para concursos de vistos "gold" – ou a polícia apareça –, contamos com o bom senso da nova Mesa, que vai ter por certo a sensatez de investir no "negócio" de acorrer aos necessitados, que é a sua vocação.

Sérgio Tovar de Carvalho, Lourinhã

Perdidos no labirinto

Não sei se os deputados, os ministros, os jornalistas e os comentadores têm uma ideia do estado de confusão (e de desinteresse) em que se encontram os cidadãos relativamente ao labirinto informativo que se gerou a partir de um inquérito parlamentar supostamente respeitante à TAP. Aquilo que está em causa, e que é abordado por todos esses personagens com enorme gravidade, é com certeza importante – quem somos nós para duvidar? – mas tornou-se praticamente indecifrável. Pedem-se diariamente esclarecimentos, e as respostas obtidas são sumariamente qualificadas como mentiras, se vêm de um lado, ou como verdade, se vêm do outro – e, neste caso, suscitam novos pedidos de esclarecimentos, que têm as mesmas consequências.

Já se apurou que houve uma inadmissível reunião secreta de preparação de uma audição parlamentar (que, obviamente, não devia ter sido preparada) e que houve uma indigna e violenta extracção de um computador do Estado a um ex-adjunto que se preparava para, na maior inocência, o levar para casa. Já se sabe que houve uma despropositada e ilegal intervenção dos serviços secretos (que luxo!) e quem a provocou. Já se viu quem são os maus e quem são os bons. Já se viu quem mente por estatuto e quem fala verdade por definição. Isso foi mesmo certificado pela voz infalível e imparcial de um ex-Presidente. Que mais é preciso? Que tal se se começasse a tratar dos problemas da TAP?

António Monteiro Fernandes

Política de gestão de licenças comerciais em Alfama

Anteontem em Lisboa percorri toda a rua São Miguel. Contei 15 (15!) lojas que vendem artigos chineses para turistas, substituindo há alguns meses as lojas com serviços essenciais para a vida do bairro, até a última frutaria, que também era a última loja onde se podia comprar comida, fechou. Em um canto vi um aviso de perda de um gato colado na parede com o contacto de quem o perdeu, para o caso de alguém o encontrar – estava escrito em inglês. As conversas na rua raramente são em português.

A câmara, com esta nova política de gestão de licenças comerciais, encontrou uma maneira muito persuasiva de convencer os residentes remanescentes a deixar o bairro, não consigo ver outra lógica. Alfama agora é um parque de diversões para turistas e não mais um bairro para moradores, a menos que se alimentem de ímanes de geladeira e bebam minicafés italianos por 2 euros na nova butique da Illy. Ainda resistem as senhoras que vendem ginjinha aos turistas, felizmente com bons lucros e os restauranteurs [donos de restaurantes] muitas vezes estranhos ao bairro ou mesmo estrangeiros. Tudo sem nenhum benefício para a comunidade, porque um recibo fiscal é desconhecido em quase todos os lugares. Agora com as festas de Junho respiraremos as poeiras e o CO2 de quintais de carvão queimado ao ar livre além dos fumos tóxicos dos navios que agora estacionam permanentemente cobrindo a vista do Tejo.

Claro Albini, Lisboa

Entrevista a Mohan Mohan

No PÚBLICO de domingo vem uma entrevista a um ex-gestor (indiano?) na qual são manifestados conceitos que considero extraordinários em comparação com o que se tem passado no mundo empresarial, social e político. Esta entrevista deveria ter tido muito mais destaque, e não ter sido posta numa página quase no fim. Será que não é uma prioridade mudar mentalidades, velhos conceitos, para que o mundo se torne melhor para todos? O que hoje se vê é a gritante falta de respeito e solidariedade para com o outro. Esta entrevista poderá ser uma pequena migalha, mas muitas migalhas como esta, todas juntas, poderão ajudar a mudar muita coisa com proveito para muita gente. A comunicação social responsável tem o dever de contribuir para estas alterações.

Luís Filipe Mesquita, Covilhã