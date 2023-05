Moscovo, fronteira e refinarias: Rússia acusa Ucrânia de intensificar ataques no seu território

Um dia depois de ter denunciado um ataque levado a cabo por oito drones numa zona residencial de Moscovo, que danificou edifícios, mas cuja responsabilidade directa foi rejeitada pelo Governo ucraniano, a Federação Russa acusou nesta quarta-feira a Ucrânia de estar por trás de novas incursões militares no seu território.

Através do chat Telegram, o governador da localidade fronteiriça de Belgorod, localizada a cerca de 80 quilómetros da cidade ucraniana de Kharkiv (Nordeste da Ucrânia), disse que duas pessoas foram hospitalizadas após um ataque de artilharia contra a vila de Shebekino e anunciou o início de uma operação para evacuar partes da região.

“A situação em Shebekino está a piorar. Vamos iniciar hoje a retirada de crianças dos distritos Shebekino e de Graivoron”, afirmou Viacheslav Gladkov.

Citado pela AFP, o governador acrescentou que “as primeiras 300 crianças vão ser levadas para Voronezh”, uma cidade russa a cerca de 250 quilómetros de Belgorod.

Segundo Gladkov, que denuncia o terceiro ataque ucraniano na região de Belgorod no espaço de uma semana, os bombardeamentos desta quarta-feira em Shebekino danificaram os telhados e partiram as janelas de um apartamento residencial de oito andares, de quatro moradias e de uma escola.

Tal como noutras ocasiões em que foi acusado de atacar o território russo ou mesmo a península ucraniana da Crimeia, anexada em 2014 pela Rússia, o Exército da Ucrânia não reivindicou a autoria destes ataques.

Ausência de condenação registada

Também nesta quarta-feira, as Forças Armadas ucranianas foram acusadas por Moscovo de terem atacado duas refinarias de petróleo na região russa de Krasnodar, localizadas a cerca de 80 quilómetros do porto de Novorossiisk, na zona Nordeste do mar Negro, uma das principais infra-estruturas da Rússia para a exportação dos seus combustíveis fósseis.

Citado pela Reuters, Veniamin Kondratiev, governador de Krasnodar, disse que um ataque com um drone durante as primeiras horas desta quarta-feira provocou um incêndio na refinaria de Afipski. Já a agência noticiosa RIA noticiou que outro drone se despenhou contra a refinaria vizinha de Ilski.

Mais uma vez, Kiev não respondeu às acusações de Moscovo sobre os supostos ataques e a sua autoria.

Já depois de, na véspera, o Presidente russo, Vladimir Putin, ter reagido à incursão de drones em Moscovo como uma estratégia da Ucrânia para “intimidar os civis russos” e “atacar edifícios residenciais” – assegurando que a Rússia “não usa os mesmos meios desses figurões ucranianos” – o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que o seu país tomou nota da “ausência de condenação” dos EUA e do Reino Unido sobre o ataque na capital.

Dmitri Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, também entrou na guerra de palavras, dizendo que os militares britânicos que estão a treinar soldados ucranianos devem ser considerados alvos militares legítimos e que o Reino Unido é um “inimigo eterno” da Rússia.

O antigo Presidente e primeiro-ministro russo comentava as declarações de James Cleverly, ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, defendendo que a Ucrânia “tem o direito” de projectar a sua força militar “além das suas próprias fronteiras”, em resposta à invasão russa do seu território.

Na mesma linha, um porta-voz do Governo alemão, citado pela Reuters, afirmou nesta quarta-feira que a retaliação ucraniana à agressão militar russa é legítima ao abrigo do direito internacional.