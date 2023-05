Lançamento do primeiro satélite militar da Coreia do Norte acaba em fracasso

O lançamento do primeiro satélite da Coreia do Norte para fins de reconhecimento militar terminou em fracasso, depois de uma “anomalia” num dos motores do foguetão que transportava o dispositivo ter provocado o seu despenhamento nas águas territoriais da vizinha Coreia do Sul, no mar Amarelo, a Oeste da península da Coreia, nesta quarta-feira.

