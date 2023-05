Desordem Mundial. Países lusófonos na rota do tráfico de droga

Sucedem-se as notícias sobre apreensões sem precedentes de droga em Portugal. Neste episódio do Desordem Mundial, olhamos para o tráfico internacional de estupefacientes, as suas consequências e a sua relação com a violência. Temos também algumas notas breves sobre o Paquistão, Espanha e endividamento africano. No fim, um livro, um filme e uma música.

