Acesso de veículos pesados autorizado até às 10h na Baixa de Lisboa no verão

Até ao final de Agosto, o horário para as viaturas de cargas e descargas com mais de 3,5 toneladas será alargado em duas horas. Alterações são resposta a “aumento exponencial de visitantes”.

Os veículos de mercadorias com mais de 3,5 toneladas passarão a poder realizar cargas e descargas na Baixa de Lisboa, até às 10h, durante os próximos três meses. A novidade foi avançada, ao final da manhã desta quarta-feira, em comunicado da Câmara Municipal de Lisboa, através do qual se dá conta do alargamento por mais duas horas do período para tais operações.

Esta mudança, refere a autarquia, resulta do entendimento com a UACS (União de Associações do Comércio e Serviços), a AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal) e a ANTRAM (Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias), na sequência da monitorização à imposição de restrições à circulação automóvel na Baixa e na zona ribeirinha. Alterações resultantes das obras em curso nessas áreas e de “fragilidades detectadas na rede de saneamento” nessas mesmas zonas.

A autarquia explica no referido comunicado que “este alargamento temporário de horário tem como objectivo permitir o reforço das operações de cargas e descargas durante a época alta, bem como dar resposta ao aumento exponencial de visitantes que é previsível no quadro da Jornada Mundial da Juventude”. Até agora, o acesso e a realização de operações de cargas e descargas por veículos com esta tonelagem estavam limitados ao período entre as 20h e as 8h. Horário que deverá voltar a vigorar no final deste período de excepção, a 1 de Setembro.

A Câmara de Lisboa explica ainda que as entidades envolvidas neste processo estão comprometidas em “desenvolver esforços no sentido de reduzir as operações de cargas e descargas” realizadas por veículos com uma tonelagem inferior a 3,5 toneladas, que são realizadas nas zonas indicadas no decurso do período da tarde.