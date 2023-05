WWCOTY distingue Astrid Linder e o boneco feminino para testes de colisão

A engenheira sueca foi distinguida pelo júri do Women’s World Car Of The Year pelo seu trabalho para reduzir o preconceito de género nos testes de colisão.

A engenheira sueca Astrid Linder foi eleita a vencedora do prémio Mulher de Valor (WOW, na sigla original) de 2023 pelo Women's World Car Of The Year (WWCOTY). O júri favoreceu Linder pelo seu trabalho para reduzir o preconceito de género nos testes de colisão.

Linder, que ao longo da sua carreira recebeu vários prémios e reconhecimentos mundiais pelo seu trabalho no domínio da segurança em caso de colisão, percebeu nas suas investigações que os passageiros do sexo feminino eram mais susceptíveis de sofrer lesões relacionadas com o efeito de chicote. Desde então, trabalhou com uma equipa de engenheiros para desenvolver um novo modelo, a que chamou de EvaRID e que estabelece um novo padrão para manequins femininos.

Desde 1970, altura em que foram criados, os bonecos são baseados no homem médio norte-americano da época, com 1,75 metros de altura e 78 quilos. E, quando se pretende representar uma mulher, recorre-se a uma versão mais pequena dos modelos masculinos: um boneco com 49 quilos e 1,50 metros.

Com a EvaRID, que pesa 62 quilos e mede 1,62 metros, o corpo feminino, com a respectiva massa muscular média, passa a poder ser incluído nos testes de colisão. No entanto, a sua utilização está dependente de uma alteração à legislação actual.

Além da EvaRID, Astrid Linder, que é directora de estudos de segurança no trânsito no Instituto Nacional Sueco para a Investigação sobre Estradas e Transportes, levou à conferência TRA (Arena de Investigação sobre Transportes), que decorreu em Novembro do ano passado, no Centro de Congressos de Lisboa, um novo boneco masculino, que até “tem barriguinha”, tendo adiantado ao PÚBLICO estar a trabalhar na criação de outros bonecos que poderão aumentar a segurança de bebés, idosos, pessoas obesas, mulheres grávidas.

O WOW visa distinguir mulheres cujo trabalho se destaca na indústria automóvel, tendo Astrid Linder sido escolhida entre um leque de 15 nomes, entre os quais a engenheira de estratégia principal da Red Bull Racing, Hannah Schmitz; a antiga piloto de ralis francesa Michèle Mouton ou a directora da marca Mini, Stefanie Wurst.

Paralelamente, o prémio foi ainda atribuído, a título póstumo, à britânica Sue Baker, uma das juradas fundadoras do WWCOTY e ex-apresentadora no programa Top Gear da BBC.