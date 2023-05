Škoda acelera ofensiva eléctrica e anuncia utilitário por 25 mil euros

A marca checa do Grupo VW prevê o lançamento de seis novos modelos 100% eléctricos até 2026, sem abandonar as mecânicas térmicas e electrificadas.

Depois da estreia no mundo 100% eléctrico com o Enyaq iV, entretanto também revisto para apresentar formas mais dinâmicas de Coupé, a chegar durante o mês de Junho ao mercado nacional, a Škoda quer mostrar-se “empenhada na transição para a mobilidade eléctrica”, tendo tirado da manga outros quatro novos modelos exclusivamente a bateria, que deverão ser conhecidos até 2026.

Em destaque, o futuro modelo de entrada de gama, assente na plataforma MEB-Small, a mesma que dará vida ao vindouro ID.2all, com o qual o emblema checo pretende atacar o mercado com um preço desde 25 mil euros, numa altura em que a Škoda já não prima por ser a marca low cost do grupo — ao longo dos anos, a construtora aprimorou a qualidade dos seus produtos, sobretudo ao nível da construção e no que diz respeito aos acabamentos, o que se viria a reflectir nos preços, mais em linha com a irmã Volkswagen.

Além de uma proposta utilitária, está previsto um sucessor eléctrico do Karoq para o segmento dos SUV compactos, com a designação oficial Elroq; uma Combi, para perpetuar “a bem-sucedida tradição da Škoda no segmento das carrinhas familiares”; e uma Space, a versão de produção do concept de sete lugares apresentado no ano passado. Tudo para que consiga agradar a gregos e troianos: “Até 2026, os nossos novos modelos puramente eléctricos irão satisfazer as necessidades de um vasto leque de clientes já que iremos oferecer soluções à medida dos mesmos em diferentes segmentos”, reforça Björn Kröll, director de Marketing de Produtos da Škoda Auto, para explicar a estratégia Let’s Explore (Toca a explorar, numa tradução livre), a campanha de mobilidade eléctrica da Škoda apresentada, no início desta semana, em Portugal e que representa um investimento total de 5,6 mil milhões de euros.

Foto O Škoda Enyaq iV Coupe chega a Portugal durante o mês de Junho DR

A anunciada ofensiva eléctrica não significa, porém, que a marca está pronta para abandonar os combustíveis fósseis, considerando que estes “continuarão a desempenhar um papel fundamental durante a transição”, que terá de ser finalizada até 2035, ano em que a Europa irá proibir a comercialização de veículos novos com mecânicas térmicas.

Até lá, a Škoda diz estar a dedicar-se a tornar os motores de combustão interna cada vez mais modernos e eficientes, tendo anunciado uma actualização da actual gama, com uma nova geração do topo de gama Superb e do SUV Kodiaq, em 2024, que incluirão mecânica híbrida de ligar à corrente, e renovações para o Octavia, o Kamiq e o Scala, o que lhe permitirá também dar cartas noutros mercados que rumam à electrificação total mais devagar.

Pelo caminho, a marca garante estar atenta à necessidade de tornar todo o processo da construção automóvel mais sustentável, aumentando a utilização de materiais naturais e reciclados – a título de exemplo, refere o facto de actualmente a produção dos painéis inferiores da carroçaria de um automóvel como o Škoda Enyaq iV envolver 13 quilos de plásticos reciclados, que provêm de antigas caixas de bateria e de pára-choques.