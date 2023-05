FC Porto aumenta empréstimo obrigacionista para 55 milhões de euros

A SAD do FC Porto comunicou nesta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) o aumento do montante referente ao empréstimo obrigacionista lançado em meados do mês. Assim, a operação designada FC Porto SAD 2023-2026 vai disponibilizar um total de 11 milhões de obrigações, com um valor nominal global máximo de 55 milhões de euros.

Esta operação será alicerçada em duas vertentes. Uma de oferta pública de subscrição, tendo como objecto os tais 11.000.000 de obrigações, com o valor nominal unitário de cinco euros; e uma oferta pública de troca, tendo como objecto até 7.966.400 de obrigações, com o valor nominal unitário de cinco euros e global de até 39.832.000 euros.

No dia 16 de Maio, a SAD do FC Porto tinha anunciado o lançamento de um empréstimo obrigacionista com um montante global inicial de até 40 milhões de euros, mas prevendo já a possibilidade de aumento até ao final do mês. A taxa de juro é fixa e de 6,25 por cento para as obrigações por três anos (2023-2026).