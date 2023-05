Epidemia do tabaco continua “descontrolada”, avisa o ex-director-geral da Saúde Francisco George

Os especialistas em saúde pública e os peritos em controlo do tabagismo estão genericamente de acordo com a proposta de lei que visa restringir a oferta de tabaco. Alguns até acham que se deveria ter ido mais longe e não se cansam de enumerar dados e estatísticas e de recordar estudos que têm vindo a reforçar a evidência sobre os malefícios dos velhos cigarros e dos novos produtos de tabaco. Do outro lado da barricada perfila-se a maior parte dos comentadores e alguns deputados do PS que já deixaram claro que se vão bater pelo aligeiramento do diploma, alegando que as novas restrições propostas constituem uma autêntica perseguição aos fumadores e um atentado à liberdade individual.

